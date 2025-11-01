Müslüman aday Mamdani'ye Harris'ten destek: Umarım yıldızları gözden kaçırmayız

Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e bir televizyonda yaptığı konuşmada Demokratların Mamdani'ye destek vermekte niye çekingen davrandıkları soruldu. Harris, Mamdani'nin Demokrat Parti adayı olarak desteklenmesi gerektiğini ama partideki tek yıldızın o olmadığını ifade etti.
Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Demokrat Partinin New York Belediye Başkan adayı Zohran Mamdani'nin desteklenmesi gerektiğini ancak parti içinde başka yıldızların da bulunduğunu belirtti.
Harris, MSNBC televizyonunda Rachel Maddow'a mülakat verdi.
"Yıldızları gözden kaçırmayız"
New York'un ilk Müslüman Belediye Başkan adayı olan Zohran Mamdani, Demokrat Partinin belediye başkanlığı ön seçimini kazanarak manşetlere çıkmıştı.
Mamdani, oyların yüzde 56'sını alarak parti içindeki en güçlü rakibi eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu 12 puan farkla geride bırakmıştı.
33 yaşındaki Zohran Mamdani, seçimi kazanması halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.
Erken oy kullanma işlemlerinin başladığı New York'ta oy verme süreci 4 Kasım'da tamamlanacak.