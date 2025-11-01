Yeni Şafak
Müslüman aday Mamdani'ye Harris'ten destek: Umarım yıldızları gözden kaçırmayız

18:531/11/2025, Saturday
AA
Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Demokrat Parti New York Belediye Başkan adayı Zohran Mamdani
Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e bir televizyonda yaptığı konuşmada Demokratların Mamdani'ye destek vermekte niye çekingen davrandıkları soruldu. Harris, Mamdani'nin Demokrat Parti adayı olarak desteklenmesi gerektiğini ama partideki tek yıldızın o olmadığını ifade etti.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Demokrat Partinin New York Belediye Başkan adayı Zohran Mamdani'nin desteklenmesi gerektiğini ancak parti içinde başka yıldızların da bulunduğunu belirtti.

Harris, MSNBC televizyonunda Rachel Maddow'a mülakat verdi.

Maddow'un 'ana akım Demokratların partinin yeni yıldızı Mamdani'ye destek vermekte niye çekingen davrandığı' sorulan Harris,
"Bakın, bana kalırsa o Demokrat Parti adayı ve desteklenmeli."
diye konuştu.
Harris, kendisinin Mamdani'yi destekleyip desteklemediği sorusuna ise
"Demokrat Partiyi yarışta destekliyorum elbette, ama şunu söylememe izin verin, tek yıldız o değil."
ifadesini kullandı.

"Yıldızları gözden kaçırmayız"

New York'taki belediye başkanlığı yarışının çok öne çıktığını belirten Harris, başka eyaletlerde de yıldız belediye başkan adayları olduğunu söyledi. Harris,
"Umarım New York'a bu kadar fazla odaklanmayız ve şu anda belediye başkanlığı ve diğer birçok görev için yarışan ülkemizin dört bir yanındaki yıldızları gözden kaçırmayız."
dedi.

New York'un ilk Müslüman Belediye Başkan adayı olan Zohran Mamdani, Demokrat Partinin belediye başkanlığı ön seçimini kazanarak manşetlere çıkmıştı.

Mamdani, oyların yüzde 56'sını alarak parti içindeki en güçlü rakibi eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu 12 puan farkla geride bırakmıştı.

33 yaşındaki Zohran Mamdani, seçimi kazanması halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.

Erken oy kullanma işlemlerinin başladığı New York'ta oy verme süreci 4 Kasım'da tamamlanacak.




#Zohran Mamdani
#Kamala Harris
#New York
