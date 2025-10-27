Yeni Şafak
New York’ta erken oy verme başladı

New York Belediye Başkanlığı yarışı için oy verme süreci başladı.
New York Belediye Başkanlığı yarışı için oy verme süreci başladı.

ABD’de bu yıl en yakından izlenen seçimlerinden biri olan New York Belediye Başkanlığı yarışı için erken oy verme merkezleri açıldı ve yüz yüze oy verme süreci başladı.

New Yorklular cumartesi günü, anketlerde önemli bir farkla önde görünen Demokrat Parti adayı Zohran Mamdani, Cumhuriyetçi Partili Curtis Sliwa ve bağımsız aday olarak yarışan eski New York Valisi Andrew Cuomo arasında tercih yapmaya başladı. Mevcut belediye başkanı Eric Adams da oy pusulasında yer alıyor, ancak geçen ay yarıştan çekilmiş ve kısa süre önce desteğini Cuomo’dan yana açıklamıştı. Demokratik Sosyalist kimliğiyle öne çıkan Mamdani, evrensel ve ücretsiz çocuk bakımı, ücretsiz otobüs taşımacılığı ve yaklaşık 1 milyon kirayla düzenlenmiş dairede yaşayan New Yorklular için kira dondurması teklifleriyle liberal seçmenleri harekete geçirdi. Cuomo, kentin ilk Müslüman belediye başkanı olma yolundaki Mamdani’yi İsrail’e yönelik eleştirileri nedeniyle hedef aldı. Yarış boyunca İslam karşıtı söylemlere maruz kalan Mamdani, İsrail’in Gazze’deki askeri eylemlerinin soykırım teşkil ettiğini savunuyor. New York Belediye Başkanlığı için tüm sandıklar 4 Kasım'da yapılacak seçim gününde açılacak.



