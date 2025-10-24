Trump yönetimi, Petro'yu uyuşturucu ticaretine karışmakla suçladı.
ABD yönetimi, küresel yasa dışı uyuşturucu ticaretine karıştıkları gerekçesiyle Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, eşi Verónica Petro, oğlu Nicolás Petro ve İçişleri Bakanı Armando Benedetti hakkında yaptırım kararı aldı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Petro yönetiminin narko-teröristlere karşı “yumuşatıcı ve cesaretlendirici” bir tutum sergilediği ifade edilerek, ABD’nin bu duruma göz yummayacağı vurgulandı. Açıklamada,
“Teröristleri ve uyuşturucu kaçakçılarını adalete teslim etmeye ve ölümcül yasa dışı maddelerin ülkemize girişini önlemeye kararlıyız. Bu suçlara cezasızlık söz konusu olamaz.”
ifadeleri yer aldı.
"Uluslararası güvenlik için ciddi tehdit oluşturuyor"
"Uluslararası güvenlik için ciddi tehdit oluşturuyor"
ABD, Kolombiya’daki uyuşturucu kaçakçılığı ve narko-terörizmin ülke içinde şiddeti, yolsuzluğu ve istikrarsızlığı körüklediğini belirterek, bu durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik için ciddi tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.
ABD, alınan kararın Kolombiya güvenlik güçlerine ve adalet sistemine bir eleştiri değil, Petro ve yakın çevresinin “başarısızlıklarının bir yansıması” olduğunu da bildirdi.
Trump yönetimi, Kolombiya’daki kurumlarla uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede iş birliğini sürdüreceğini açıkladı.
#Gustavo Petro
#Kolombiya
#ABD
#Uyuşturucu