Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Trump seçimleri etkilemeyi amaçlıyor

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD’nin Karayipler’de uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla teknelere düzenlediği saldırıları eleştirerek Başkan Trump'ı gelecek yıl yapılacak seçimleri etkilemeye çalışmasıyla suçladı. Cumhurbaşkanı Petro, Hedefi, uyuşturucu kaçakçılığıyla güçlü ve kanıtlanmış bağlara sahip ancak dış müdahalelere boyun eğen aşırı sağın yeniden iktidara gelmesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump’ı, ülkesinde gelecek yıl düzenlenecek devlet başkanı seçimini etkilemeye çalışmakla suçladı.
Petro, X hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın son zamanlarda kendisini hedef alan sözlerine değindi.
Kolombiya’da 8 Mart 2026’da parlamento seçimleri, 31 Mayıs’ta ise devlet başkanlığı seçiminin ilk turu düzenlenecek
"Trump’ın şahsıma yönelik iddiası tamamen asılsızdır"
Öte yandan, bir çalışma toplantısı sırasında açıklamalarda bulunan Petro, ABD’nin Kolombiya sahilleri açıklarındaki Pasifik Okyanusu’nda, uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla bir tekneye düzenlediği saldırıyı kınadığını belirtti.
ABD'nin Karayipler ve Pasifik'teki saldırılarında uluslararası hukuku ihlal ettiğini dile getiren Petro, şunları kaydetti: