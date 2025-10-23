Yeni Şafak
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Trump seçimleri etkilemeyi amaçlıyor

23:1323/10/2025, Perşembe
AA
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD’nin Karayipler’de uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla teknelere düzenlediği saldırıları eleştirerek Başkan Trump'ı gelecek yıl yapılacak seçimleri etkilemeye çalışmasıyla suçladı. Cumhurbaşkanı Petro, Hedefi, uyuşturucu kaçakçılığıyla güçlü ve kanıtlanmış bağlara sahip ancak dış müdahalelere boyun eğen aşırı sağın yeniden iktidara gelmesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump’ı, ülkesinde gelecek yıl düzenlenecek devlet başkanı seçimini etkilemeye çalışmakla suçladı.

Petro, X hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın son zamanlarda kendisini hedef alan sözlerine değindi.

Cumhurbaşkanı Petro,
"Trump’ın Kolombiya’ya ve şahsıma yönelik hakaretinin boyutu, artık etkili bir uyuşturucu karşıtı strateji oluşturmayı değil, gelecek yıl Kolombiya’da yapılacak seçimleri etkilemeyi amaçlıyor. Hedefi, uyuşturucu kaçakçılığıyla güçlü ve kanıtlanmış bağlara sahip ancak dış müdahalelere boyun eğen aşırı sağın yeniden iktidara gelmesini sağlamaktır."
ifadelerini kullandı.
ABD’nin Karayipler’de uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla teknelere düzenlediği saldırıları eleştiren Petro,
"Kolombiya’daki demokratik hareketi zayıflatarak Venezuela’nın petrolüne daha kolay ulaşabileceklerini düşünüyorlar."
açıklamasında bulundu.

Kolombiya’da 8 Mart 2026’da parlamento seçimleri, 31 Mayıs’ta ise devlet başkanlığı seçiminin ilk turu düzenlenecek


"Trump’ın şahsıma yönelik iddiası tamamen asılsızdır"

Öte yandan, bir çalışma toplantısı sırasında açıklamalarda bulunan Petro, ABD’nin Kolombiya sahilleri açıklarındaki Pasifik Okyanusu’nda, uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla bir tekneye düzenlediği saldırıyı kınadığını belirtti.

ABD'nin Karayipler ve Pasifik'teki saldırılarında uluslararası hukuku ihlal ettiğini dile getiren Petro, şunları kaydetti:

"Halkımız, benim görev sürem boyunca, dünya tarihinde kokain ele geçirme konusunda en başarılı hükümet olduğumu biliyor. Uyuşturucu kaçakçılarının limanları kontrol etmesine engel olmak için mücadele ettik, hem işlenmiş kokain hem de işlenmeyi bekleyen koka yapraklarını büyük miktarlarda ele geçirdik. ABD Başkanı Donald Trump'ın şahsıma yönelik iddiası asılsızdır."


