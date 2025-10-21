Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Maduro'dan Trump'ın hedef aldığı Kolombiya lideri Petro'ya tam destek

Maduro'dan Trump'ın hedef aldığı Kolombiya lideri Petro'ya tam destek

21:0821/10/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya'yı devasa uyuşturucu üretmekle ve dünyaya satarak aileleri zehirlemekle suçladığı ve "uyuşturucu lideri" olarak nitelendirdiği Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’ya Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan destek geldi. Maduro, "Biz siyam ikizleri gibiyiz. Kolombiya’yla ilgili ne olursa Venezuela’yla ilgilidir, Venezuela’yla ilgili ne olursa Kolombiya’yla ilgilidir." ifadelerini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’yu
"uyuşturucu lideri"
olarak nitelendirmesine tepki göstererek mevkidaşına tam destek verdiğini söyledi.

Başkent Caracas'ta komutanlarla bir araya gelen Maduro, buradaki konuşmasında, Trump’ın Petro’yu hedef alan sözlerine değindi.

Maduro, Venezuela ile Kolombiya’nın
"tek bir bütün"
olduğunu vurgulayarak,
"Biz siyam ikizleri gibiyiz. Kolombiya’yla ilgili ne olursa Venezuela’yla ilgilidir, Venezuela’yla ilgili ne olursa Kolombiya’yla ilgilidir."
dedi.
Kolombiya’ya yönelik herhangi bir dış tehdidin doğrudan kendilerini de bağladığını belirten Maduro,
"Bunu bana iki hafta önce bir Kolombiyalı asker yazdı: 'Venezuela’ya dokunursanız, Kolombiya’ya dokunmuş olursunuz.' Biz tek bir vatanız ve bunu boşuna söylemiyoruz, ne söylediğimi biliyorum."
diye konuştu.
Maduro, Trump’ın Cumhurbaşkanı Petro’ya yönelik
"uyuşturucu lideri"
suçlamasını reddettiğini, Petro'ya
"tam destek"
verdiğini ve dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

Ne olmuştu?

ABD basınına göre Trump, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, Kolombiya'yı devasa uyuşturucu üretmekle ve dünyaya satarak aileleri zehirlemekle suçlamış ve
"Kolombiya kontrolden çıkmış durumda ve şimdiye kadarki en kötü başkana (Gustavo Petro) sahipler. O, birçok sorunu olan ve akıl sağlığı yerinde olmayan bir deli."
demişti.
Daha önce de Kolombiya lideri Petro'yu
"yasa dışı bir uyuşturucu lideri"
olarak nitelendiren Trump, Kolombiya'ya yapılan mali yardımların durdurulduğunu duyurmuştu.
Trump, Petro'nun ülke genelinde hem büyük hem de küçük ölçekli uyuşturucu üretimini teşvik ettiğini öne sürerek, Kolombiya'daki uyuşturucu üretiminin
"ülkenin en büyük işi"
haline geldiğini savunmuştu.
Petro’yu uyuşturucu tarlalarını kapatmaya çağıran Trump, aksi takdirde ABD’nin kendi müdahalesini yapacağını ve bunun
“nazikçe”
olmayacağını söylemişti.
Cumhurbaşkanı Petro ise Trump’ın suçlamalarına,
“Trump, çevresindeki gruplar ve danışmanları tarafından aldatılıyor.”
sözleriyle yanıt vermişti.
ABD, eylül ayında Kolombiya’yı uyuşturucuyla mücadelede başarısız bularak
"sertifikalı ülkeler"
listesinden çıkarmıştı.


#Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro
#Venezuela
#Donald Trump
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bedelli askerlik ücreti 2026: Bedelli askerlik ücreti yeni yılda ne kadar olacak? İşte tahmini hesaplama tablosu