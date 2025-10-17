Maduro'dan dikkat çeken CIA iddiası: Neden geldiklerini açıkladı

"Tarihimizde ilk kez bir ABD hükümeti, başka bir ülkeye saldırmak için yetki ve emir verdiğini açıkça söylüyor. Onlar psikolojik savaşlarıyla halkı korkutmak, bölmek, moralini bozmak ve ülkemize zarar vermek istiyorlar. Ancak halkımız kararlılıkla birlik içinde duruyor. Entrikacılara, emperyalistlere ve onların tüm medya kuruluşlarına, internet sitelerine ve ajanslarına kötü bir haberim var: Devrimin siyasi ve askeri liderliği olarak, vatanımızı savunmak için hiç olmadığı kadar birleşmiş durumdayız."