Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Trump: Hamas enkaz altındaki esirlerin cesetlerini arıyor

Trump: Hamas enkaz altındaki esirlerin cesetlerini arıyor

09:2416/10/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Donald Trump Gazze gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Donald Trump Gazze gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, “Hamas, İsrail'in bombardımanı sonucu yıkılan binaların enkazında ve Gazze sokaklarının altındaki tünellerde ölen esirlerin cesetlerini arıyor” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) suçla mücadelesi ile ilgili basın toplantısında, Gazze gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.


Trump, Hamas'ın, İsrail'in bombardımanı sonucu yıkılan binaların enkazında ve Gazze sokaklarının altındaki tünellerde, hayatını kaybeden esirlerin cesetlerini yoğun şekilde aradığını bildirdi. Trump, "Hayatta olan rehinelerin hepsini geri aldık. Bugün birkaç tane daha geri döndü. Bu korkunç bir süreç ama kazmaya devam ediyorlar ve çok sayıda ceset buluyorlar. Bu cesetlerin bazıları enkazın altında. Enkazı kaldırmak zorundalar" ifadelerini kullandı.


Trump, ateşkes anlaşmasının şartları uyarınca Hamas’ın silahsızlanması gerektiği yönündeki uyarısını da yineleyerek, "Ya onlar silah bırakacaklar ya da biz onları silahsızlandıracağız. Hamas'ın şu anda hiçbir desteği yok. Hamas önceden İran'ın desteğine sahipti ama şimdi İran 'bizi bu işe karıştırmayın' diyor” değerlendirmesinde bulundu.



#Donald Trump
#Hamas
#Enkaz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
A101 16 Ekim aktüel kataloğu 2025: Çamaşır makinesi, elektrikli bisiklet, televizyon ve oyuncu Koltuğu, IPL lazer epilasyon cihazı geldi