Hamas: Tüm rehineleri ve cenazeleri teslim ettik

21:5115/10/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Hamas, ateşkes anlaşmasına bağlı olduklarını vurguladı.
Hamas, ateşkes anlaşmasına bağlı olduklarını vurguladı.

Hamas, rehinelere yönelik açıklamada bulundu. Tüm canlı rehineleri ve bulabildikleri cenazeleri teslim ettiklerini, kalan cenazeler için ise özel ekipman gerektiğini belirtti. Öte yandan Hamas yapılan açıklamada ateşkese bağlı olduklarını da vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada cenazelerin teslim edilmemesi halinde 'sert' karşılık verecekleri yönünde tehditte bulunmuştu.

Hamas, "Elimizdeki tüm canlı esirleri ve ulaşabildiğimiz cenazeleri teslim ettik. Geriye kalan cenazelerin bulunması ve çıkarılması için ise özel ekipman gerekiyor" açıklamasını yaptı.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında yapılan esir takasında cenazelerin iadesi sürerken, İsrail ise Hamas’ı esirlerin cenazelerini teslimi konusundaki anlaşma şartını yerine getirmemekle suçladı.

"Tüm rehineleri ve cenazeleri teslim ettik"

İsrail’in iddialarının ardından açıklama yapan Hamas, ateşkes anlaşmasına bağlı olduklarını vurgulayarak, "Elimizdeki tüm canlı esirleri ve ulaşabildiğimiz cenazeleri teslim ettik. Geriye kalan cenazelerin bulunması ve çıkarılması için ise özel ekipman gerekiyor. Bunu için büyük çaba sarf ediyoruz" dedi.

Kızıl Haç ekipleri ölüleri almak için yola çıktı

Hamas, daha önce yaptığı açıklamada ise 2 İsrailli esirin daha cenazesinin akşam saatlerinden teslim edeceğini açıkladı.

İsrail ordusu, Kızıl Haç ekiplerinin Hamas’tan 2 İsrailli esirin daha cenazesini teslim almak üzere yola çıktığını açıkladı.

Hamas, anlaşma kapsamında bugüne kadar 8 cenazeyi İsrail’e teslim etti. İsrail, dün teslim edilen cenazelerden birinin esirlere ait olmadığını iddia etti.



#Hamas
#Gazze
#Rehine
