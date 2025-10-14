Trump: Hamas Gazze'de güvenliği sağlıyor

Hamas.
Gazze’de, İsrail ile Filistinli direniş grupları arasında ulaşılan ateşkesin hemen ardından Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’na bağlı silahlı kişilerin konuşlanarak güvenliği sağlanması, Batı medyasında konuşulmaya devam ediyor.
Gazeteciler, İsrail yolculuğu öncesi ABD Başkanı Donald Trump’a konuya ilişkin sorular yöneltti. Trump, soruya “Hamas üyeleri, iki yıl süren savaşın ardından düzeni sağlamaya çalışıyor” diyerek cevap verdi. Trump’ın cevabı, Kassam savaşçılarının Gazze’de yeniden konuşlanmasını ABD’nin de onayladığı şeklinde yorumlandı.
