Hamas, Gazze'deki İsrailli esirleri Kızılhaç heyetine teslim etmeye başladı.

08:0913/10/2025, Pazartesi
G: 13/10/2025, Pazartesi
AA
Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakacağı İsrailli esirlerin isim listesini açıkladı.

Dünya / Ortadoğu
13 Ekim, Pazartesi

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılacak 20 İsrailli esirden 7'sini Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetine teslim etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, esirlerin Gazze kenti, Deyr el-Belah ve Han Yunus olmak üzere 3 noktadan aşamalı olarak serbest bırakılacağı belirtildi.

İlk aşamada serbest bırakılan esirlerin isimlerinin Matan Angrest, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Gali Berman, Ziv Berman, Eitan Mor ve Omri Miran olduğu açıklandı.

Hamas'ın saat 10.00 civarında esirlerin bir kısmını daha serbest bırakacağı kaydedildi.

Hamas, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim edilecek 20 sağ İsrailli esirin ismini paylaştı.

Serbest bırakılacak esirlerin isimlerinin Elkana Bohbot, Matan Angrest, Avinatan Or, Yosef-Haim Ohana, Alon Ohel, Evyatar David, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski, Gali Berman, Ziv Berman, Eitan Mor, Segev Kalfon, Nimrod Cohen, Maxim Herkin, Eitan Horn, Matan Zangauker, Bar Kupershtein, David Cunio, Ariel Cunio ve Omri Miran olduğu kaydedildi.
  • İsrail basını, açıklanan listenin Tel Aviv yönetiminin beklentisiyle aynı olduğunu aktardı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

  • ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.
  • Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.
  • İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.
  • İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.


#Hamas
#Gazze
#Esir
#Takas
