Hamas, Gazze'deki İsrailli esirleri Kızılhaç heyetine teslim etmeye başladı.

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılacak 20 İsrailli esirden 7'sini Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetine teslim etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, esirlerin Gazze kenti, Deyr el-Belah ve Han Yunus olmak üzere 3 noktadan aşamalı olarak serbest bırakılacağı belirtildi.