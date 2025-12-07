Ne ABD'de var ne de Rusya'da! KGK-84’ün menzil ve manevra kabiliyeti Batı’yı şaşkına çevirdi

Uluslararası basın, KGK-84’ün hedefe arkadan yaklaşarak hava savunmasını atlatabilen eşsiz uçuş profiline dikkat çekti ve bu kabiliyete ne Amerikan JDAM-ER’nin ne de Rus UMPK’nın sahip olduğunu vurguladı. Bir tonluk bombayı 100 kilometre menzile ulaştırabilen nadir sistemlerden biri olan KGK-84'ün, ABD yapımı JDAM-ER'den çok daha iyi bir performans gösterdiği kaydedildi.









"TÜRK KİTİ AMERİKAN RAKİBİNİ GERİDE BIRAKTI"





Defense Express’in haberinde, ASELSAN’ın geliştirdiği kitin teknik üstünlüklerine geniş yer verildi. Haberde, KGK-84'ün yeni versiyonunun 100 km sınırını aştığının altı çizildi.





Defense Express analizinde şu çarpıcı ifadelere yer verildi:





"KGK-84, Amerikan JDAM-ER'nin doğrudan bir benzeridir. Ancak Türk kiti, menzil açısından Amerikan kitini önemli ölçüde geride bırakmaktadır; KGK-84'ün menzili 100 km iken, JDAM-ER'nin menzili 75 km'dir."





NE ABD'DE VAR NE RUSYA'DA: HEDEFE ARKADAN SALDIRABİLİYOR

Haberde KGK-84’ü rakiplerinden ayıran en kritik özelliğin, sadece hedefe süzülmekle kalmayıp önceden belirlenmiş bir rotayı takip edebilmesi olduğu vurgulandı.





Defense Express, bu kabiliyetin stratejik önemini şu sözlerle aktardı:





"KGK-84'ün önemli bir özelliği, sadece hedefe değil, önceden belirlenmiş bir rota boyunca uçabilme yeteneğidir. Bu sayede bomba teorik olarak hava savunma pozisyonlarını bypass edebilir (etrafından dolaşabilir), hatta hedefe arkadan yaklaşabilir. Şu anda ne Amerikan JDAM-ER ne de Rus UMPK bu kabiliyete sahiptir."









UKRAYNA SAVAŞINDAN DERS ÇIKARILDI: JAMMING'E KARŞI KORUMALI

Avrupa merkezli savunma dergisi European Defence Review (EDR Magazine) ise haberinde, sistemin elektronik harp tehditlerine karşı nasıl güçlendirildiğini detaylandırdı.





EDR Magazine'in haberinde, Ukrayna-Rusya savaşında Batı yapımı mühimmatların GPS karıştırmalarına (Jamming) maruz kaldığı hatırlatılarak, ASELSAN mühendislerinin bu sorunu aştığı belirtildi.





Haberde şu detaylar paylaşıldı:





"ASELSAN, menzili artırmak için tasarımı optimize etmeye başladı ancak GNSS karıştırma ve yanıltmanın ciddi endişe kaynağı olduğu Rusya-Ukrayna savaşından alınan dersleri de göz önünde bulundurarak, bu tehditlere karşı koymak için yeni teknolojiler benimsedi. Bombanın arka kısmında 8 kanallı CRPA (Kontrollü Alım Örüntüsü Anteni) anteni bulunuyor."





12 BİN METREDEN NOKTA ATIŞI

Uluslararası kaynaklarda yer alan bilgilere göre; 40.000 feet (yaklaşık 12 km) irtifadan bırakıldığında 100 km menzile ulaşabilen KGK-84, 10 metrenin altında bir sapma değeri (CEP) ile hassas vuruş yeteneği sunuyor. EDR Magazine, kitin F-16'larda test edildiğini ve ASELSAN'ın bu kiti Çin yapımı JF-17 savaş uçaklarında da test etmeyi hedeflediğini okuyucularına duyurdu.



