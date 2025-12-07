Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İşgalci İsrail kasımda Batı Şeria'da Filistinli gazetecilere yönelik 57 ihlal ve saldırı gerçekleştirdi

İşgalci İsrail kasımda Batı Şeria'da Filistinli gazetecilere yönelik 57 ihlal ve saldırı gerçekleştirdi

08:337/12/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
İsrail, kasım ayında Batı Şeria'da Filistinli gazetecilere yönelik 57 ihlal ve saldırı gerçekleştirdi.
İsrail, kasım ayında Batı Şeria'da Filistinli gazetecilere yönelik 57 ihlal ve saldırı gerçekleştirdi.

Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından kasım ayında işgal altındaki Batı Şeria'da gazetecilere yönelik 57 ihlal ve saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Filistin Gazeteciler Sendikası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'da Filistinli gazetecilere yönelik ihlal ve saldırıların "sistematik olarak arttığı ve görevlerini yapmalarını engelleme politikasının sürdüğü" belirtildi.

Açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'nın birçok bölgesinde yapılan ihlal ve saldırılarda "kilit rol oynadığı" ifade edildi.

Sendikanın açıklamasında, kasım ayı ihlalleri ve saldırıları arasında iki gazetecinin gerçek mermiyle yaralanması, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 22 saldırısı, olayların takibinin engellenmesi, kovalanma, sopayla darbedilme, taşlanma ve silahla tehdit etme olaylarının yaşandığı aktarıldı.

Filistinli 16 basın mensubunun gözaltına alındığı veya çalışmasının engellendiği vurgulanan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin özellikle Batı Şeria'nın El Halil bölgesinde gazetecilerin araçlarına zarar verdiği veya alıkoyduğu kaydedildi.

Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gündelik hale gelen saldırılarının durdurulması ve sahada görev yapan gazetecilere uluslararası koruma sağlanması için uluslararası toplumun baskısını artırması çağrısını yaptı.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında Batı Şeria ve Kudüs'te 1088 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 11 bin kişinin yaralandığı ve 21 binden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.


#Batı şeria
#Filistin
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ aylık taksitleri ne kadar? 55, 65, 80 metrekarelik 1+1 ve 2+1 konut fiyatı artacak mı, sabit mi kalacak?