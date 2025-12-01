Batı Şeria’da istilacı ordusu kuruluyor: 10 bin kişiye silah verilecek

Terör devleti İsrail, Batı Şeria’daki işgal rejimini daha da derinleştiren ve ilhakın alt yapısını oluşturan adımlar atmayı sürdürüyor. İsrail'in terör zanlısı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Savunma Bakanı Israel Katz’ın onayıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme, 10 bin istilacı Yahudiye daha ek silah ruhsatı vererek bölgedeki silahlı istilacı terör gücünü adeta bir ordu seviyesine çıkartıyor. Bu karar, Ben-Gvir’in göreve geldiği 2023’ten bu yana 230 binden fazla yerleşimciye silah ruhsatı çıkardığı gerçeğiyle birleşince, Batı Şeria’da devlet destekli bir paramiliter yapının oluşturulduğu yönündeki değerlendirmeleri güçlendiriyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da istilacı terör gruplarının son aylarda Filistin kentlerine, köylerine ve arazilerine askerlerle birlikte saldırılarını artırdığı ve amacın Filistinlilerin topraklarını terk etmesini sağlamak olduğu biliniyor.

İşgal altındaki Batı Şeria’da hâlihazırda 800 binden fazla İsrailli yerleşimci bulunuyor ve bu nüfus, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul edilen "yerleşim" birimlerinde giderek genişleyen bir alanı kontrol ediyor. Yeni ruhsat dalgası, bu yapıların sadece toprak gaspıyla değil, organize ve silahlı baskıyla da korunacağını gösteriyor. İnsan hakları örgütleri, İsrail yönetiminin bu politikayla yerleşimci şiddetini resmîleştirdiğini, Filistinli sivillerin köylerinde, tarlalarında ve günlük yaşamlarında kesintisiz tehdit altında tutulduğunu belirtiyor. Artan saldırılar, askeri koruma altındaki silahlı grupların fiilen bir “işgal ordusu” gibi hareket ettiğini ortaya koyarken, terör devleti işgalin şiddet kapasitesini büyütmeyi bir politika haline getirmiş durumda.