Katil İsrail askerlerinin saldırında Batı Şeria'da bir Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail askerlerinin saldırında Batı Şeria'da bir Filistinli hayatını kaybetti

07:5325/11/2025, Salı
AA
İsrail güçleri, Nablus'un doğusuna düzenledikleri baskında Filistinlilere ateş açtı.
İsrail güçleri, Nablus'un doğusuna düzenledikleri baskında Filistinlilere ateş açtı.

Katil İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde, geçen yıl 2 İsrail askerini araçla ezerek öldürdüğü iddia edilen bir Filistinliyi katlettiği belirtildi. Nablus'taki baskında ise biri yaralı olmak üzere 3 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail askerleri ile özel hareket timleri, Nablus'un doğusunda bir binaya önce tanksavar füzesi fırlattı sonra da içinde saklandığı iddia edilen Filistinliyi ateş açarak öldürdü.

Söz konusu Filistinlinin, Mayıs 2024'te 2 İsrail askerini araçla ezip öldürdükten sonra Nablus'taki Filistin emniyet güçlerine teslim olduğu, İsrail'in "iade" talebinin de Filistinliler tarafından reddedildiği öne sürüldü.

Öte yandan, İsrail güçleri, Nablus'un doğusuna düzenledikleri baskında Filistinlilere ateş açtı. Olayda gerçek mermi, ses ve göz yaşartıcı gaz bombasını yoğun bir şekilde kullanan askerler bir eve füze atarak yanmasına sebep oldu.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, hedef alınan evde bir kişinin yaralandığı ancak İsrail güçlerinin tıbbi müdahaleye izin vermediği belirtildi. İsrail askerlerinin, yaralı Filistinliyi gözaltına alarak evden ayrıldığı kaydedildi.

Filistin haber ajansı WAFA ise İsrail ordusunun Nablus'un batısındaki Yafa Caddesinde bir eve baskın düzenleyerek 2 Filistinliyi gözaltına aldığını yazdı.


#İsrail
#Batı Şeria
#Nablus
