Gazze'de patlamamış mühimmatın infilak etmesi sonucu bölgeden dumanlar yükseldi

15:2124/11/2025, Pazartesi
AA
Gazze kentinin kuzeybatısında, İsrail saldırılarından kalan bir roket infilak etti. Patlama sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.

#Gazze
#Filistin
#Patlama
#İsrail
