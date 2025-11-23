Yeni Şafak
İşgalci İsrail Batı Şeria'da biri çocuk 11 Filistinliyi gözaltına aldı

13:1123/11/2025, Pazar
AA
İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenledi.
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda biri çocuk 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenledi.

Batı Şeria'nın güneyindeki Beyullahim ile El Halil'in Dura, Kermil ve Beyt Ummar beldelerinde evlere baskın düzenleyen ve arama yapan İsrail askerleri biri çocuk 9 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'un Burin beldesinde ise Filistinli iki kardeşi gözaltına aldı.
  • İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Ekim 2023'ten bu yana Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da tırmandırdığı saldırılarda, 1079 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı, 20 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.



#Batı şeria
#İsrail
#Filistin
