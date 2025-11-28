Batı Şeria'yı Gazzeleştirmek istiyorlar

Filistinliler için yıllardır mücadele eden aktivist Jeff Halper, İsrail’in parça parça ilhak ettiği Batı Şeria’yı Gazzeleştirmeye çalıştığını söyledi. Yeni Şafak’a konuşan Halper, özellikle Kuzeybatı Şeria’da yoğunlaşan ancak uluslararası gündeme pek yansımayan abluka ve baskınlara dikkat çekti.
Filistinlilerin evlerini ve topraklarını korumak için yıllardır mücadele eden Yahudi aktivist Jeff Halper, İsrail'in Batı Şeria'da onayladığı son kanunlar ve düzenlediği baskınlarla bölgeyi "Gazzeleştirmek istediğini" söyledi. Yeni Şafak'a konuya dair değerlendirmeler yapan Halper, İsrail'in, Batı Şeria’yı ilhak etme girişimlerinin hız kazandığı bir süreçte, ilhakı yalnızca siyasi adımlarla değil; sistematik baskınlar, zorla yerinden etmeler ve sahadaki şiddet politikalarıyla da ilerlettiğine işaret ederek uzun yıllardır Filistinlileri göçe mecbur bırakmak için her yolu denediğini ifade etti. Röportajda, söz konusu tasarının İsrail’in ilhak planlarını tamamen açığa çıkardığını belirterek özellikle Batı Şeria’nın kuzeyinde yoğunlaşan saldırılara dikkat çekti: “Nablus, Cenin ve çevresindeki şehirler sürekli ‘sakinsizleştirme’ adı altında ağır operasyonlarla hedef alınıyor” diyen Halper, İsrail’in Batı Şeria’yı Gazzeleştirmeye çalıştığının altını çizdi. Halper, bu politikanın Batı Şeria’nın da tıpkı Gazze gibi kuşatma, kontrol, baskı ve nüfus kırılması süreçlerine tabi tutulduğunu ve bölgenin İsrail tarafından 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de olduğu gibi insansızlaştırılmasının hedeflendiğini anlattı.
NİHAİ HEDEF: DİRENİŞİ KIRMAK
İsrail’in bölgedeki politikalarının temelini, “Siyonizm yerleşimci-sömürgeci bir harekettir” sözleriyle açıklayan Halper, "Filistin’in tümünde egemenlik kurmayı amaçlayan bu projenin, ancak yerli halkın sistematik biçimde etkisizleştirilmesiyle sürdürülebileceğini belirtti. Halper, her sömürgeci girişimin doğal olarak yerli halkın direnişiyle karşılaştığını, Filistinlilerin kendi topraklarının işgaline karşı direnmek zorunda olduğunu ve İsrail’in nihai olarak bu direnişi kırmayı hedeflediğini vurguladı.
Kendimi Filistinlilere daha yakın hissediyorum
- Yeni Şafak’a verdiği röportajda, ABD’den İsrail’e göç ettiğini hatırlatan Halper, ilk yıllarında meseleyi tam anlayamadığını ve İsrail’in propagandasına uygun meseleye baktığını ancak yıllar içinde, özellikle ev yıkımlarına karşı yürüttükleri çalışmalar sayesinde Filistin toplumunu çok daha derinlikli bir şekilde tanıdığını dile getirdi. Bu süreçte İsrail’in sömürgeci bir proje yürüttüğünü açıkça gördüğünü ifade eden Halper, artık kendisini siyasi ve insani olarak Filistinlilere daha yakın hissettiğini sözlerine ekledi.