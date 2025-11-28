Batı Şeria'yı Gazzeleştirmek istiyorlar

Filistinlilerin evlerini ve topraklarını korumak için yıllardır mücadele eden Yahudi aktivist Jeff Halper, İsrail'in Batı Şeria'da onayladığı son kanunlar ve düzenlediği baskınlarla bölgeyi "Gazzeleştirmek istediğini" söyledi. Yeni Şafak'a konuya dair değerlendirmeler yapan Halper, İsrail'in, Batı Şeria’yı ilhak etme girişimlerinin hız kazandığı bir süreçte, ilhakı yalnızca siyasi adımlarla değil; sistematik baskınlar, zorla yerinden etmeler ve sahadaki şiddet politikalarıyla da ilerlettiğine işaret ederek uzun yıllardır Filistinlileri göçe mecbur bırakmak için her yolu denediğini ifade etti. Röportajda, söz konusu tasarının İsrail’in ilhak planlarını tamamen açığa çıkardığını belirterek özellikle Batı Şeria’nın kuzeyinde yoğunlaşan saldırılara dikkat çekti: “Nablus, Cenin ve çevresindeki şehirler sürekli ‘sakinsizleştirme’ adı altında ağır operasyonlarla hedef alınıyor” diyen Halper, İsrail’in Batı Şeria’yı Gazzeleştirmeye çalıştığının altını çizdi. Halper, bu politikanın Batı Şeria’nın da tıpkı Gazze gibi kuşatma, kontrol, baskı ve nüfus kırılması süreçlerine tabi tutulduğunu ve bölgenin İsrail tarafından 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de olduğu gibi insansızlaştırılmasının hedeflendiğini anlattı.