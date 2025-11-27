Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa'dan İsrail'e kınama: Batı Şeria'da artan saldırılara vurgu yapılarak Filistin nüfusunu koruma çağrısında bulunuldu

Avrupa'dan İsrail'e kınama: Batı Şeria'da artan saldırılara vurgu yapılarak Filistin nüfusunu koruma çağrısında bulunuldu

21:1227/11/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Kubatiye beldesine düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu Filistinli genç Usama Yaser'i (20) şehit etti.
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Kubatiye beldesine düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu Filistinli genç Usama Yaser'i (20) şehit etti.

Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere, İsrail’in Batı Şeria’daki Filistinlilere yönelik artan şiddetini kınayarak, uluslararası hukuka uyma ve Filistinlileri koruma çağrısı yaptı. Ortak açıklamada, iki devletli çözüm vurgusu öne çıktı.

Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddeti artırmasını kınayarak, İsrail'e uluslararası hukukun yükümlülüklerini yerine getirme ve Filistin nüfusunu koruma çağrısında bulundu.

Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere dışişleri bakanlarının yayımladığı ortak yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (UNOCHA) verilerine göre, İsrail'in ekimde işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik 264 saldırı gerçekleştirdiği ve bunun, 2006'dan bu yana bir ayda tespit edilen en yüksek rakam olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddeti artırmasını güçlü bir şekilde kınıyoruz. İsrail'e uluslararası hukukun yükümlülüklerini yerine getirme ve Filistin nüfusunu koruma çağrısında bulunuyoruz. İsrail, bu saldırıların sorumlularından hesap sormalı ve şiddeti önlemeli." ifadelerine yer verildi.

Batı Şeria'da yaşananların uzun vadeli barış ve güvenliği tehlikeye attığına, Gazze'deki ateşkes planını dengesizleştirdiğine işaret edilen açıklamada, saldırıların bir an evvel son bulması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Filistinlilerin topraklarını gasbederek kurulan en büyük Yahudi yerleşimlerinden olan Maale Adumim'in genişletilmesini öngören E1 projesi kapsamında son 3 haftada 3 binden fazla yasa dışı konutun yapımının onaylandığına vurgu yapılarak, İsrail'in bu politikasından vazgeçmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'nin bölgede adil ve kapsamlı bir çözüme olan bağlılıklarını teyit ettiği, müzakere yoluyla sağlanacak iki devletli çözümü desteklediği kaydedildi.

İsrail tarafından Gazze'de işlenen soykırımın başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarda en az 993 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin Filistinli de yaralandı.


#Almanya
#Fransa
#İngiltere
#İtalya
#İsrail
#Batı Şeria
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 IMEI kayıt ücreti açıklandı: Yurt dışı telefon harcı ne kadar olacak? İşte güncel rakamlar