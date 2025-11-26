İsrail Savunma Bakanı'ndan Beyrut ve Lübnan'a tehdit

Bakan Katz, İsrail Meclisi’nde yaptığı konuşmada, 27 Kasım’da varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan’a düzenledikleri saldırılara ilişkin konuştu.

“Azami yaptırımlar devam edecek, hatta yoğunlaşacak.”

“Azami yaptırımlar devam edecek, hatta yoğunlaşacak.”

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.