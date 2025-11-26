İsrail ordusu Batı Şeria'da baskın düzenledi: 32 Filistinli gözaltına alındı

İsrail ordusu, Tubas şehri ve şehirdeki Tammun ve Akaba beldeleri ile Faria Mülteci Kampına baskın düzenledi. Düzenlenen baskında 32 Filistinli gözaltına alınırken, 10 kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail ordusu şehirde, "Bölgeniz terör yuvası haline geldi. İsrail ordusu buna kayıtsız kalamaz." yazılı tehdit ilanları astı.
Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, ekiplerinin darp edilen 10 Filistinliye sağlık müdahalesinde bulunduğu, 6'sına ayakta müdahale edildiği, 4'ünün hastaneye nakledildiği aktarıldı.
Kızılay ekiplerinin, Tubas şehrinde 20'si diyaliz hastası ve bir vefat durumu olmak üzere 30 kişinin nakli sırasında İsrail ordusunun çalışmalarını açıkça engellediği kaydedilen açıklamada, İsrail güçlerinin şehirdeki varlığına rağmen ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Tubas ve Ürdün Vadisi Valisi Ahmed el-Esad, yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin ev eşyalarını tahrip ettiğini, araçlara ve altyapıya zarar verdiğini söyledi.
"Bölgeniz terör yuvası haline geldi"
İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim şehrindeki mülteci kamplarında 42 binden fazla Filistinliyi zorla yerinden etmişti. İki şehirdeki mülteci kamplarındaki yapıları yoğun biçimde yıkan İsrail ordusu, bölgedeki işgalini sürdürüyor ve halkın evlerine dönmesine izin vermiyor.