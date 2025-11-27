Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail güçleri Batı Şeria'da teslim olan 2 Filistinliyi infaz etti

İsrail güçleri Batı Şeria'da teslim olan 2 Filistinliyi infaz etti

21:0627/11/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
İşgalci İsrail askerleri
İşgalci İsrail askerleri

İşgalci İsrailliler Cenin şehrinde kuşattıkları bir evdeki iki Filistinliyi, ellerini kaldırıp teslim olmalarına rağmen infaz etti. İsrail güçleri, 2 Filistinliye ateş açtığını itiraf etti.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin şehrinde teslim olan 2 Filistinliyi infaz etti.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de bir evi kuşattı.

Kuşatma ve burada 2 Filistinlinin İsrail güçlerince infaz edildiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Mısır merkezli el-Gad TV'nin yayınladığı görüntülere göre, İsrail güçlerince kuşatılan evden 2 Filistinlinin elleri havada çıkarak teslim olduğu görülüyor.

Cenin Mülteci Kampı yakınlarındaki Cebel Ebu Zahir bölgesinde kaydedildiği belirtilen görüntüde İsrail güçlerinin, Filistinlilerden buldozerlerle bir kısmını yıktıkları eve tekrar girmelerini istediği kameraya yansıyor.

Elleri havada olan 2 Filistinli içeriye doğru adım attıktan sonra İsrail askerleri onların üzerine ateş açıyor.

Filistin makamlarından saldırıya, bu Filistinlilerin kimlikleri veya sağlık durumlarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, 2 Filistinlinin infaz edildiği saldırıyı doğruladı.

Açıklamada, Filistinli gruplarla
"bağlantılı olduğu"
iddia edilen bu kişilerin
"arandığı"
ileri sürüldü.

Kuşatmanın ardından 2 Filistinlinin binadan çıktığı belirtilen açıklamada, İsrail güçlerinin bu kişilere ateş açtığı itiraf edildi.

Teslim olan 2 Filistinlinin infaz edildiği saldırının incelendiği kaydedildi.



#Batı Şeria
#İnfaz
#Filistinli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Denetimli serbestlik nedir? Yeni düzenleme kimleri etkileyecek? Kapsam genişliyor, şartlar netleşti