Çelik Kubbe anlaşması sonrası İsrail çılgına döndü: Türkiye'nin atılımı korkuttu

Çelik Kubbe'yi güçlendirmek amacıyla Türk savunma sanayisi bünyesinde 6,5 milyar dolar değerinde sözleşmeler imzalandı. Anlaşma İsrail basınında geniş yer bulurken, Tel Aviv'in Türkiye'nin savunmadaki atılımlarından rahatsız olduğu yazıldı.
Türkiye’nin entegre ve çok katmanlı Çelik Kubbe hava savunma sistemini güçlendirmek ve geliştirmek için 6,5 milyar dolar değerinde sözleşme imzaladı. NATO üyesi ülkemiz, son yıllarda savunma sanayi üretimini önemli ölçüde arttırdı ve dış tedarikçilere bağımlılığı azalttı.
47 BİLEŞENDEN OLUŞUYOR
Proje, radarlar, füzeler, elektro-optik sensörler, komuta ve kontrol merkezleri ile farklı menzillerde hava savunma unsurlarını içeren toplam 47 bileşenden oluşuyor.
"TÜRKİYE SAVUNMADA EN ÜST SIRALARDA"
İsrail basını Times of Israil, Çelik Kubbe'ye geniş yer verdi.
Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin Gazze'nin işgalinde ciddi şekilde gerildiği ve Erdoğan'ın, Netanyahu ve 36 üst düzey İsrailli yetkili hakkında soykırım iddiasıyla tutuklama emri çıkardığına değinilen haberde, bölgedeki gerilimler artarken Türkiye'nin, savunma harcamalarını yükselttiği ve özellikle İHA üretimi ile silah ihracatında öne çıktığını vurgulandı.
Haberde ayrıca İHA’ların Ukrayna, Suriye, Dağlık Karabağ ve Afrika’daki çatışmalarda kullanıldığı belirtildi.
'TÜRKİYE UZUN SÜREDİR SAVUNMASINI GÜÇLENDİRDİ'
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün, "Sözleşmelerin Türkiye’nin caydırıcılığını artıracağını ve savaş sistemlerinin menzil ile kapsamını genişletmeye katkı sağlayacağı" sözlerine yer verildi.
İsrail basınında, "Türkiye'nin uzun süredir savunmasını güçlendirdiği ve artık savunma sanayii ihracatında dünya sıralamasında üst sıralarda yer aldığı" belirtildi.