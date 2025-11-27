Yeni Şafak
İşgalci İsrailliler Batı Şeria'da bir camiyi ateşe verdi

22:1527/11/2025, Perşembe
AA
İşgalci İsrailliler Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan El- Felah Camii civarına baskın düzenleyerek caminin bazı kısımlarını ateşe verdi. Camide hasar oluştuğu ifade edildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Selfit Valiliği'nin batısındaki Bidya kasabasında bir camiyi ateşe verdi ve caminin yanındaki bir evin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Bidya kasabasının kuzeyinde bulunan Ebu Zeyn bölgesindeki El-Felah Camii civarına baskın düzenleyerek caminin bazı kısımlarını ateşe verdiği belirtildi.

Bölge sakinlerinin müdahale ederek yangını kontrol altına aldığı belirtilen haberde, camide hasar oluştuğu ifade edildi.

Haberde, İsraillilerin, caminin yakınındaki bir evin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdıktan sonra olay yerinden kaçtıkları kaydedildi.




