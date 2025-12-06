İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskında 4 Filistinliyi gözaltına aldı

Soykırımcı İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyindeki Nebi Salih köyüne düzenlediği baskında 4 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail güçlerinin, Nebi Salih köyüne baskın düzenleyerek, Bilal Abdusselam Temimi, Menal Abdulhafiz Temimi, Samir Bilal Temimi ve Alaa Muhammed Temimi'yi evlerine baskın düzenleyip arama yaptıktan sonra gözaltına aldığı belirtildi.
Haberde, aynı baskında çok sayıda vatandaşın gözaltına alındığı, daha sonra serbest bırakıldığı ifade edildi.
Radyonun dijital platformlarında yayınladığı bir videoda da bir İsrail askerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin güneyindeki Madma köyünde bir dükkanın içine gaz bombası attığı görülüyor.