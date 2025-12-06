İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskında 4 Filistinliyi gözaltına aldı

Haberde, aynı baskında çok sayıda vatandaşın gözaltına alındığı, daha sonra serbest bırakıldığı ifade edildi.

Filistin'in Sesi Radyosu'nun haberinde de İsrail güçlerinin Kudüs'ün kuzeyindeki Er-Ram kasabasında Filistinli bir gence saldırdığı ifade edilirken, gencin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Filistin'in Sesi Radyosu'nun haberinde de İsrail güçlerinin Kudüs'ün kuzeyindeki Er-Ram kasabasında Filistinli bir gence saldırdığı ifade edilirken, gencin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Radyonun dijital platformlarında yayınladığı bir videoda da bir İsrail askerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin güneyindeki Madma köyünde bir dükkanın içine gaz bombası attığı görülüyor.