Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskında 4 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskında 4 Filistinliyi gözaltına aldı

14:176/12/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Batı Şeria
Batı Şeria

Soykırımcı İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyindeki Nebi Salih köyüne düzenlediği baskında 4 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail güçlerinin, Nebi Salih köyüne baskın düzenleyerek, Bilal Abdusselam Temimi, Menal Abdulhafiz Temimi, Samir Bilal Temimi ve Alaa Muhammed Temimi'yi evlerine baskın düzenleyip arama yaptıktan sonra gözaltına aldığı belirtildi.

Haberde, aynı baskında çok sayıda vatandaşın gözaltına alındığı, daha sonra serbest bırakıldığı ifade edildi.

Filistin'in Sesi Radyosu'nun haberinde de İsrail güçlerinin Kudüs'ün kuzeyindeki Er-Ram kasabasında Filistinli bir gence saldırdığı ifade edilirken, gencin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Radyonun dijital platformlarında yayınladığı bir videoda da bir İsrail askerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin güneyindeki Madma köyünde bir dükkanın içine gaz bombası attığı görülüyor.



#baskın
#batı şeria
#israil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ KONUT ÜCRETİ ÖDEME PLANI | TOKİ 500 bin sosyal konut ödeme planı nasıl? TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 daireler için ödeme takvimi!