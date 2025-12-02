Ramallah'ı susuz bıraktılar: İstilacı Yahudiler Batı Şeria’yı yağmalıyor

İşgalci İsrail ordusunun Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin ve Tubas’ta sürdürdüğü saldırı ve yıkım operasyonları sürerken istilacı Yahudi yerleşimciler de Filistinlilerin yaşam kaynaklarını yok etmeye çalışıyor. Kudüs Su Müdürlüğü, bir grup istilacı yerleşimcinin dün sabah saatlerinde Ramallah’ın doğusunda bulunan 6 numaralı su şebekesine gelerek burayı tahrip ettiğini bildirdi. Yerleşimcilerin saldırıları sonucu Ramallah çevresindeki çok sayıda belde susuz kaldı. Kudüs Su Müdürlüğü, söz konusu beldelere Kudüs’ten su ulaştırılması için çalışma başlattı. İşgalci İsrail ordusuna bağlı kuvvetler ise geçtiğimiz hafta Tubas’ta başlattığı saldırıları sürdürüyor. İşgal güçleri kent ve çevresinde yeni baskınlar düzenlerken saat 04.00 itibarıyla kentte sokağa çıkma yasağı ilan etti. İşgal güçleri, Cenin Kampı’nda ise Filistinlilere ait 24 evin yıkılacağını bildirdi.İstilacı Yahudi yerleşimcilerin dün saldırdığı Ramallah’ın doğusundaki Kefr Malik köyü yakınlarındaki Ayn Samiye 6 numaralı su şebekesi, bölgeye su sağlayan ana şebeke olarak biliniyor. Kudüs Su Müdürlüğü, şebekenin tahrip edilmesinin ardından Ramallah ve çevresindeki temiz su akışının tamamen durduğunu bildirdi. Müdürlük, bölgeye Kudüs’ten su sağlanması ve şebekenin tamiri için çalışmaların başladığını aktardı.

TUBAS’TA EĞİTİM DURDU

Batı Şeria’da İsrail şiddetinin en fazla yoğunlaştığı bölgelerin başında Tubas geliyor. İşgal ordusu, 26 Kasım’da bölgede askeri operasyon başlatıp, 29 Kasım’da bölgeden çekilmişti. İsrail ordusu bu süreçte 150 Filistinliyi yaralarken 162 Filistinliyi tutuklamıştı. İşgal güçleri, dün Tubas’ta yeni baskınlar düzenleyerek Tubas ile Akaba'da ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirdi. Askeri buldozerler de Tubas'ta yolları kapatmaya başladı. Tubas Eğitim Müdürlüğü de İsrail ordusunun yerel saatle 04.00 itibarıyla bölgede sokağa çıkma yasağı ilan etmesi nedeniyle kentin tamamında yüz yüze eğitime ara verildiğini ve uzaktan eğitime geçildiğini duyurdu.

CENİN’DE 24 BİNA YIKILACAK

İsrail kuvvetleri, Tubas’ın yanı sıra Cenin’e de yeni saldırılar başlattı. Cenin Kampı’na kuvvet gönderen işgal ordusu, kamptaki 24 binanın yıkılacağını ilan ederken bu binalarda yaşayan Filistinlilere en kısa zamanda binaları boşaltmaları yönünde talimat verdi. İsrail ordusu, 2025 yılının başından beri Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tubas, Cenin ve Tulkerim kentleri ile çevrelerindeki kamplara yönelik askeri operasyonlar yürütüyor. Bu süreçte Cenin Kampı’ndaki 700’ü aşkın binayı yıkan işgal ordusu, 4 binden fazla aileyi evsiz bırakmıştı. İsrail ordusu ayrıca bölgede 11 binden fazla Filistinliyi tutuklamıştı.







