İşgalci İsrail Batı Şeria'da evleri kuşattı

17:031/12/2025, Pazartesi
AA
Batı Şeria'da İsrail terörü

Soykırımcı İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire kentinde bir mahalleye baskın düzenleyerek bazı konutları kuşatma altına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, çok sayıda İsrail askeri, El-Bire kentindeki Şarafe Mahallesi'ne baskın düzenledi ve mahallenin girişini kapattı.

Mahallenin ana ve tali caddelerinde konuşlanan İsrail askerleri, bazı konutları kuşatma altına aldı; çevresinde insan hareketliliğini engelledi.

İsrail ordusundan baskına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail güçleri sabah saatlerinde Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin Mülteci Kampına mücavir Cabiriyat Mahallesi sakinlerini evlerini boşaltmaya zorlamış, bölgeye takviye birlikler göndermişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında Batı Şeria'da 1085 Filistinli hayatını kaybederken, 11 bin kişinin yaralandığı ve 21 binden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.



