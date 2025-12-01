Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail Suriye'nin Kuneytra kırsalında ihlallere devam ediyor

İsrail Suriye'nin Kuneytra kırsalında ihlallere devam ediyor

11:591/12/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Soykırımcı İsrail ordusu, Suriye’nin güneyinde Kuneytra kırsalında bulunan Sayda el-Hanut köyünün batı kesiminde ihlallerini sürdürdü.

Suriye resmi haber ajansı SANA, 3 araçtan oluşan İsrail askeri birliğinin Sayda el-Hanut köyünün batı tarafında konuşlandırıldığını bildirdi. Bölge üzerinde keşif amaçlı bir insansız hava aracının da uçtuğu aktarıldı.

Söz konusu ihlallerin, İsrail güçlerinin Kuneytra’daki Burj noktasından, kuzey kırsalda yer alan Hamidiye noktasına iki tank taşımasıyla eş zamanlı gerçekleştiği kaydedildi.

Pazar günü de bölgede ilerleyişini sürdüren İsrail güçleri, Kuneytra’nın kuzey ve güney kırsallarında iki kontrol noktası kurarak yoldan geçen sivillere yönelik "arama faaliyetleri" yürüttü.

Şam yönetimi, İsrail’in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ile sivillere yönelik saldırılarının 1974 Ayrılma Anlaşması’nın açık ihlali olduğunu belirtiyor. Suriye, İsrail güçlerinin işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmesi yönündeki talebini yinelerken, uluslararası toplumu da İsrail’in “saldırgan uygulamalarına karşı sorumluluk almaya” çağırıyor.




#​​​​​​​İsrail ordusu
#ihlal
#Kuneytra
#suriye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ SON BAŞVURU TARİHİ 2025: TOKİ başvurusu ne zaman bitiyor, 500 bin sosyal konut başvuru tarihleri açıklandı mı?