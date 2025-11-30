İsrail medyasından itiraf gibi analiz: Tel Aviv "Erdoğan'ı kızdırmamak için" susuyor

İsrail askerleri geçtiğimiz günlerde Suriye'nin güneyinde Beyt Cin köyüne baskın düzenlemişti. İşgalci İsrail ordusunun Beyt Cin köyüne baskın düzenlemesinin ardından İsrail basınında dikkat çeken bir analiz haber yayımlandı.





"TEL AVİV ANKARA'YI KIZDIRMAKTAN KORKUYOR"





Ynet haber sitesi, Suriye'de 6 İsrail askerinin yaralandığı çatışmanın, bir anda tam ölçekli bir askeri tırmanışa dönüşebileceğini ancak İsrail siyasi liderliğinin konu hakkında sessizliğini koruduğunu belirtti.





Haberde, İsrail'in çatışmayla ilgili sessizliğinin olası nedenleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ı kızdırma korkusunun yattığı belirtildi. İsrailli gazeteye göre, mesele sadece Trump değil. İsrail, Suriye'deki etkisini artıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da kızdırmamak için düşük profilde hareket ediyor ve itidalli davranıyor.





SİYONİSTLER O SENARYODAN ÇEKİNDİ





Ynet, İsrail'in Suriye ile gireceği doğrudan bir çatışmanın, Türkiye'yi de çatışmaya girmeye zorlayabileceğini, ancak Tel Aviv yönetiminin bu senaryodan çekindiği belirtildi.





Ynet haberinde şu ifadelere yer verildi: "Suriye'nin güneyinde altı İsrail askerinin çatışmaya girdiği ve yaralandığı ciddi olaydan bu yana 24 saatten fazla zaman geçti. Çatışma hızla askeri bir tırmanışa ve diplomatik-stratejik bir krize dönüşebilecek nitelikte olmasına rağmen, İsrail'in üst düzey liderliği sessiz kaldı. Başbakan Binyamin Netanyahu hala bir açıklama yapmadı ve sosyal medyada sık sık görüşlerini paylaşan Savunma Bakanı Yisrael Katz da sessizliğini bozmadı."





Ayrıca Ynet'e göre, Netanyahu'nun, Orta Doğu'da barışı sağlama çabaları kapsamında İsrail ile Suriye arasında bir güvenlik düzenlemesi için baskı yapmaya devam eden ve bunun karşılığında Nobel Ödülü almayı hedefleyen Trump'ı öfkelendirmek istemediği anlaşılıyor.





İSRAİL'DE "İSTİHBARAT ZAAFİYETİ" ŞÜPHESİ





İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyindeki Şam Kırsalı iline bağlı Beyt Cin beldesine düzenlediği saldırıda 6 askerinin pusuya düşürülerek yaralanmasının ardından saldırıya ilişkin hassas bilgilerin sızdırılmış olma ihtimalini soruşturduğu iddia edildi.





İsrail'de yayın yapan Walla haber sitesine konuşan ordunun Kuzey Komutanlığı'ndan askeri kaynaklar, üst düzey yetkililerin ziyareti nedeniyle geçen hafta yapılması planlanan saldırının ertelenmek zorunda kaldığını bildirdi.





Kaynaklar, askerlerin Beyt Cin köyünde iki kişiyi alıkoymasının ardından "planlı pusuya düşürüldüğünü ve yoğun ateş altına alındığını" belirtti.





Saldırıya ilişkin istihbaratın Suriye’deki "düşman unsurlar" tarafından sızdırıldığı ve ifşa edildiği şüphesinin ortaya çıktığını ve konunun soruşturulduğunu belirten kaynaklar, bir askeri cipi bırakıp kaçmak zorunda kalan askerlerin bölgeye konuşlandırılma şeklini eleştirdi.





İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada ise Suriye’ye dün gece düzenlenen baskına ilişkin bilgi sızıntısı olmadığı ve herhangi bir soruşturma yürütülmediği belirtildi.





Kuzey Komutanlığı'ndaki askeri yetkililer, Suriye'de pusuya düşürülen ve bunun sonucunda bölgenin merkezinde bir Hummer askeri cipini terk etmek zorunda kalan birliklerin konuşlandırılmasını sert bir şekilde eleştirdi.

İsrail ordusu, Beyt Cin baskınında Cemaat-i İslamiye ile çatıştığını duyurdu





İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise 210. Tümen’e bağlı 55. Tugay askerlerinin Beyt Cin beldesine düzenlediği baskında Cemaat-i İslamiye grubuyla çatışmaya girdiği ileri sürüldü.





Cemaat-i İslamiye’ye mensup 3 kişiyi alıkoymak için düzenlendiği öne sürülen baskında çıkan çatışmada yaralanan askerlerden üçünün durumunun ağır olduğu belirtildi.





NE OLMUŞTU?





İsrail ordusunun 28 Kasım sabahın ilk saatlerinde Şam Kırsalı ilinin güneyinde Beyt Cin beldesinde düzenlediği saldırıda ikisi çocuk, ikisi kadın toplam 13 kişi hayatını kaybetmiş, çıkan çatışmada da 3’ü ağır yaralı toplam 6 İsrailli asker yaralanmıştı.







