Katil İsrail saldırılarında 5 çocuğunu kaybetti: Filistinli kadın 36 torununa bakıyor

Alouwa, "36 torunum var. En küçüğü 1.5, en büyüğü 16 yaşında. Tek isteğim mutlu bir şekilde yaşamaları. Enkazların arasında, yiyeceksiz, yataksız yaşıyoruz. Üzerinde yattığımız şiltelerde hala kan var. Son derece zor şartlarda yaşıyoruz. Hiçbir gelir kaynağımız yok ve eşim farklı hastalıklarla boğuşuyor. Bazen keşke yer yarılsa da ben ve torunlarım içine girsek de bu acılardan kurtulsak diyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Oğullarım için mi, çektiğim acılar için mi, yoksa öldürülen babalarını sorup duran küçük torunlarım için mi ağlamalıyım? Çok yorgunum. Düşünemiyorum bile. Hayatım eskiden harikaydı. Oğullarım yanımdaydı. Bugün hiçbir şeyim yok, sadece acı ve bitkinlik. Umarım birileri, herhangi biri veya herhangi bir kuruluş bu yetimlere bakmama yardımcı olabilir. Bu ağır bir yük ve tek başıma taşıyamam" ifadelerini kullandı.