İsrail medyası, Türkiye’nin Suriye’de yükselen etkisini hedef alan bir belgeselde alarm verdi. Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz’ı “süper büyükelçi” diye tanımlayan yapım, Ankara’nın bölgede güçlü bir oyun kurucuya dönüştüğünü, Erdoğan’ın Yılmaz’ı görevlendirmesinin “ciddi bir niyetin göstergesi” olduğunu belirtiyor. Belgeselde Türkiye’nin Gazze-Şam hattındaki insani ve diplomatik varlığının İsrail için “yeni bir tehdit” oluşturduğu öne sürülürken, Tel Aviv yönetimi için açık bir çağrı yapılıyor: “Türkiye’yi sınırlarımızdan uzak tutmak için her şeyi yapmalıyız.”
İsrail’de 'Süper Büyükelçi' alarmı: Erdoğan en güvendiği adamı Şam’a gönderdi
30 Kasım, Pazar
İsrail medyası, Türkiye’nin Suriye ve Gazze hattında artan etkisini hedef alan yeni bir belgesel serisi yayınladı. i24 News’te yayımlanan yapımda, Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz açıkça “
süper büyükelçi
” olarak tanımlandı ve Ankara’nın bölgesel güç hamlelerinden duyulan rahatsızlık yüksek sesle dile getirildi.
“SÜPER BÜYÜKELÇİ OLARAK TANITABİLİRSİNİZ”
Belgeselde konuşan isimler, Türkiye’nin Suriye’deki diplomatik varlığını doğrudan hedef alırken, Nuh Yılmaz’ın Şam’a atanmasını “Ankara’nın ne kadar ciddi olduğunu gösteren bir adım” olarak yorumladı. Yılmaz için, “
Bu, Erdoğan’ın en güvendiği kişi.
Onu süper şagrir (büyükelçi) olarak tanıtabilirsiniz” ifadeleri dikkat çekti.
GAZZE’DEKİ TÜRK VARLIĞI
Belgeselde, Türkiye’nin Gazze’de yürüttüğü insani faaliyetler de hedef alındı. Türk STK’ları, özellikle de İHH, “bölge halkının kalbine dokunan ve siyasi etki üreten” aktörler olarak gösterilirken, İsrail tarafı bu etkinin ileride “tehdit” oluşturabileceğini savunuyor. Gazze’deki Türk faaliyetleri için belgeselde şu itiraf yer alıyor: “
Türkiye Gazze’de olmalı mı?
Cevap: Evet. Ama bu bizi rahatsız ediyor.”
“TÜRKİYE, HAMAS’IN GELECEĞİNİ BELİRLİYOR”
Belgeselde yer alan çarpıcı bir başka değerlendirmede, Türkiye’nin bölgedeki siyasi dengeleri doğrudan etkilediği açıkça ifade ediliyor: “Türkiye, Hamas’ın hükümetler arasına yerleştirilmesini istiyor. Türkiye’nin olduğu yerde Hamas’ın geleceği şekilleniyor.”
Türkiye’nin Hamas üzerindeki nüfuzu ise “
İran’dan daha etkili
” sözleriyle tarif ediliyor.
“ERDOĞAN KUDÜS MESELESİNDE ÇOK HASSAS”
Belgeselde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kudüs hassasiyeti de uzun uzun işlenirken, sunucu şu sözlerle rahatsızlıklarını dile getiriyor:
“Kudüs ve Mescid-i Aksa meselesi Erdoğan için çok hassas Bu bizim için büyük bir problem.”
“TÜRKİYE, İRAN’IN YERİNİ ALABİLİR”
Yapımda, İsrail’in Türkiye’yi artık sadece bir bölge ülkesi olarak değil, bölgesel güç dengelerini değiştirme kapasitesine sahip bir aktör olarak gördüğü de açık itiraf ediliyor: “
Türkiye, İran’ın yerini alabilir. Bu çok acı
. İsrail hükümeti Türkiye’yi sınırlarından uzak tutmak için her şeyi yapmak zorunda.”
