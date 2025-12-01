İsrail bir numaralı tehdit

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel meseleler ve iş birliğinin güçlendirilmesi için İran’ı ziyaret etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüşen Bakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından da kabul edildi. Fidan ayrıca temasları kapsamında İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ile bir araya geldi. Erakçi ile Tahran’da ortak basın toplantısında konuşan Fidan, Türkiye ile İran arasındaki başta ticaret ve enerji olmak üzere tarafların refahını ve ekonomisini doğrudan ilgilendiren birçok konuyu ele aldıklarını söyledi.





SINIR KAPILARININ SAYISI ARTMALI

Başta sınırları daha etkin kullanmak olmak üzere ticaretin geliştirilmesi için ikili ilişkilerde yapılması gereken birçok şey bulunduğuna işaret eden Fidan, “Bağlantısallık, ulaştırma ve lojistik alanında iki ülke olarak yapmamız gerekenin biraz gerisinde kalmışız. Bu konuda atmamız gereken adımlar var” ifadelerini kullandı. “Sınır kapılarının sayısını artırmamız gerekiyor. Sınır kapılarını daha etkin hale getirmemiz gerekiyor” diyen Fidan, İran ile Türkiye’nin büyük nüfus ve ekonomiye sahip ve iki toplumun birbirine çok yakın olduğuna dikkat çekti.

Erakçi’nin İran’ın Van Başkonsolosluğu’nun yakın gelecekte açılacağına yönelik sözlerine binaen konuşan Fidan, “Van’daki başkonsolosluk açılımını dört gözle bekliyoruz. İnşallah sayın meslektaşıma da söz verdim, kendisi gelirse ben de oraya gideceğim, beraber açacağız” dedi.





BÖLGEMİZİN İKİ GÜÇLÜ ÜLKESİYİZ

Türkiye ile İran’ın bölgenin iki güçlü ülkesi olduğuna dikkati çeken Fidan, İranlı mevkidaşıyla bölgesel konuları masaya yatırdıklarını aktardı. Fidan, başta Filistin ve Gazze olmak üzere Suriye, Lübnan, İsrail yayılmacılığı, nükleer müzakereler, Afganistan-Pakistan arasındaki gerginlik gibi konuları Erakçi ile ele aldıklarını belirterek, İsrail’in bölgesel yayılmacılığının bölge için “bir numaralı güvenlik tehdidi” olduğu konusunda 2 ülkenin hemfikir olduğunu söyledi.





YAYILMACILIĞI DURDURUN

Amaçlarının Gazze’de “büyük emeklerle” oluşturulan ateşkesin devam etmesi ve bir sonraki aşamaya geçilmesi olduğuna değinen Fidan, Batı Şeria ve Kudüs’te devam eden saldırganlığın da bir an önce son bulması ve bu konuda uluslararası toplumun üzerine düşeni yapması gerektiği mesajını verdi. Fidan, ayrıca Suriye ve Lübnan’ın istikrarsızlaştırılmasına yönelik İsrail yayılmacılığının da “bir an önce durması” için uluslararası toplumun üzerine düşeni yapması gerektiğinin altını çizdi.





MÜZAKARELERDE İRAN’IN YANINDAYIZ

İran’ın nükleer müzakerelerinde Ankara’nın her zaman Tahran’ın yanında olduğunu Erakçi’ye söylediğini dile getiren Fidan, “Bizim amacımız İran’ın uluslararası hukuk çerçevesinde, sorunun çözümüyle beraber yaptırımlardan kurtulması ve bölgesel entegrasyonun ekonomik olarak ve diğer alanlarda olabildiğince hızlı devam etmesi” dedi. Fidan, İran’ın yıllardır maruz kaldığı bu yaptırımların haksız olduğunu her fırsatta dile getirdiklerini bildirerek, devam eden süreçlerin bir noktaya varması konusunda Türkiye’nin elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.





İç ihtilaflar zaman harcatıyor

Bakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmede, "İç ihtilafların İslam dünyasında değerli zamanı boşa harcattığını düşünüyoruz. Bugün zamanın ruhu, ortak ve kolektif işbirliğini kaçınılmaz bir gereklilik haline getirmiştir" dedi. Pezeşkiyan ise "Bölgedeki mevcut krizlerin bir kısmı, bazı müdahaleci aktörlerin kurduğu komploların ve körüklediği ayrılıkların ürünüdür. Bu çevrelerin hedefi, yanlış niyet ve politikalarını bölgeye dayatmak ve İslam ülkelerinin gelişme ile ilerleme sürecine engel çıkarmaktır" dedi.





Putin barışa hazır

Almanya ziyareti kapsamında Welt am Sonntag gazetesine değerlendirmelerde bulunan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin “Putin de belirli koşullar altında ateşkesi ve kapsamlı bir barış anlaşmasını kabul etmeye hazır. Bu durum Ukrayna tarafına iletildi ve biz de bunun bazı boyutlarına angaje oluyoruz” dedi.



