Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze vurgusu: Adalet Filistin'e borcumuzdur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo​​​​​​​ ile baş başa görüştü. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Cihannüma Salonu'nda davetlilere hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğon'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Papa 14. Leo'yu ve heyetini ülkemizde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bir kez de sizlerin huzurunda kıymetli misafirimiz ve heyetine ülkemize hoş geldiniz diyorum. Kendilerinin göreve başladıktan sonra ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye gerçekleştirmesini her bakımdan çok anlamlı buluyorum.

"Türkiye'den verilecek mesajların dünyada barış umutların artıracağına inanıyorum"

Bu müstesna ziyaretin Türkiye ile Vatikan arasındaki köklü ilişkilerin dostluk, iş birliği ve karşılıklı anlayış temelinde güçlenmesine katkı sağlamasını canı gönülden temenni ediyorum. Başta bu salondan yansıyanlar olmak üzere ziyaret boyunca Türkiye'den verilecek mesajların Türk-İslam dünyasına, tüm Hristiyan coğrafyasına ulaşacağına, dünyada barış umutlarını daha da artıracağına yürekten inanıyorum.

Papa 14. Leo'nun ziyareti bölgesel ve küresel olaylar bağlamında son derece kritik bir zamana tekabül ediyor. İnsanlığın yön arayışının hızlandığı, küresel düzeyde belirsizliklerin arttığı, Asya'dan Afrika'ya, Latin Amerika'dan Doğu Avrupa'ya gerilimlerin tırmandığı bir dönemde gerçekleşen ziyaretin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını ümit ve arzu ediyorum. İkili görüşmemizde küresel barışın ve istikrarın tesisi konusundaki gözlemlerimizi ve ortak beklentilerimizi paylaştık. İkili münasebetlerimizin yanı sıra insanlığın ortak vicdanını ilgilendiren güncel meseleleri ele aldık. Göçe zorlanan insanlara sahip çıkmak kadar, insanları göçe zorlayan sebeplerin ortadan kaldırılmasının da önemine dikkat çektik. Çatışmalar, insani krizler, yoksulluk, adaletsizlik ve iklim değişikliği gibi küresel sınamalar karşısında barışı savunan, adaleti önceleyen, merhameti esas alan bir yaklaşım etrafında buluştuğumuzu görmekten şahsen büyük bir bahtiyarlık duydum.

Biz ilhamını çift başlıklı Selçuklu kartalından alan yüzü hem doğuya hem batıya dönük bir ülkeyiz. Göreve geldiğimiz 2002'den bu yana 100'e yakın kilise ve ibadethanenin restorasyonunu tamamladık. Yıl sonuna kadar 5 eseri daha açmayı planlıyoruz.

"Herkes için barış herkes için huzur"

Türkiye ziyareti hem ülkemizin özel konumuna ve ortak değerlerimize dikkat çeken anlamlı bir vesiledir. Krizler karşısında sorumluluk alıyor, barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz. Dünyada en fazla insani yardım yapan ülkelerden biriyiz. 3,6 milyonu aşkın Suriyeli kardeşlerimize ev sahipliği yaptık. Misafirimizin barış çağrıları da son derece kıymetlidir. Herkes için barış, herkes için huzur... Bizim başarmak istediklerimiz işte bunlardır.

"İsrail ibadethaneleri vuruyor"

İsrail hükümeti aralarında kiliselerin, camilerin olduğu sivil yerleşim yerlerini bombalıyor. Bu ibadethanelerden biri de Gazze'deki Kutsal Aile Kilisesiydi. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Doğu Kudüs'ün tarihi kimliğine zarar verecek eyleme karşı birlikte hareket edeceğimize inanıyorum. İnsanlık ailesi olarak Filistin halkına en büyük borcumuz adalet. Ödemenin yolu ise 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüm vizyonunu hayata geçirmek. İnanca dayalı kadim mirasın korunmasına büyük önem atfediyoruz.

Cenab-ı Allah insanı bir erkek bir kadından yaratmıştır. Aileyi koruyamazsak bireyi koruyamayız. Şüphesiz orta yanlarımız, karşıtlıkların fersah fersah ötesindedir. Hepimiz büyük insanlık ailesinin üyeleriyiz.

Bu ziyareti çok önemli bir adım olarak değerlendiriyorum. Papa 14. Leo'ya nazik ziyaretleri için şahsım milletim adına teşekkür ediyor. Kendisine ve heyetine tekrar hoş geldiniz diyorum. Katolik dünyasına barış huzur temennisini iletiyorum."



































































