Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
11. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi

11. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi

18:1124/12/2025, Çarşamba
G: 24/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
TBMM Genel Kurulunda, "11. Yargı Paketi" üzerindeki görüşmeler tamamlandı.
TBMM Genel Kurulunda, "11. Yargı Paketi" üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

11. Yargı Paketi'nde yer alan infaz indirimi içeren 27. madde, deprem suçları çıkarılıp kabul edildi. Böylece, terör ve örgütlü suçlar, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçlarının yanı sıra depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanlar düzenleme kapsamı dışında tutuldu.

TBMM Genel Kurulu'nda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Geçici 10. Maddesinde yapılan değişiklikle, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenlerin üç yıl erken açık ceza infaz kurumu ve/veya denetimli serbestliğine ayrılabilme imkanı tanıyan düzenleme kabul edildi.

11. Yargı Paketi görüşmelerinde, deprem suçluları Covid tahliyelerinin dışında tutuldu.

Böylece, terör ve örgütlü suçlar, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçlarının yanı sıra depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanlar düzenleme kapsamı dışında tutuldu.


#TBMM
#11. Yargı Paketi
#İnfa
#İndirim
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi? 27. madde kabul edildi mi? Covid affı infaz indirimi ve denetimli serbestlik son dakika gelişmeler