11. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Geçici 10. Maddesinde yapılan değişiklikle, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenlerin üç yıl erken açık ceza infaz kurumu ve/veya denetimli serbestliğine ayrılabilme imkanı tanıyan düzenleme kabul edildi.

Böylece, terör ve örgütlü suçlar, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçlarının yanı sıra depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanlar düzenleme kapsamı dışında tutuldu.