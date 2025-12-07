Yeni Şafak
ABD'nin Alaska eyaletinde 7 büyüklüğünde deprem

ABD'nin Alaska eyaletinde 7 büyüklüğünde deprem

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

ABD'nin Alaska eyaletinde, ilk belirlemelere göre 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Alaska'nın Yakutat bölgesi olduğu bilgisini paylaştı.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

USGS, aynı bölgede yaklaşık bir saat içinde ilk ikisi 4,7 ve diğeri 4,1 büyüklüğünde olan 3 deprem daha bildirdi.

Depremler nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı belirtilmedi.

Söz konusu bölgede çok az insan nüfusu bulunuyor.

