İzinler uzuyor, işçi-memur arasındaki fark kalkıyor: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren taslak tamam

Hükümet düğmeye bastı, milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenlemede sona gelindi. AK Parti'nin hazırladığı yeni taslak ile doğum izin süreleri uzarken, işçi ve memur arasındaki hak eşitsizliği de tarih oluyor. Kadın istihdamını korumayı ve aileyi güçlendirmeyi hedefleyen yeni pakette çalışanları sevindirecek önemli maddeler var. İşte detaylar.
AK Parti, uzun süredir beklenen doğum izni düzenlemesinde sona geldi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan ve önümüzdeki hafta Meclis grubunda son şekli verilecek olan taslağa göre; annelerin doğum izni 16 haftadan 24 haftaya yükseliyor, işçi ve memur babalar arasındaki izin farkı ise tarih oluyor.
ANNELER İÇİN SÜRE UZUYOR
Mevcut mevzuatta, çalışan annelere doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta izin hakkı tanınıyordu. AK Parti’nin üzerinde çalıştığı yeni taslağa göre bu süre 24 haftaya çıkarılacak. Böylece annelerin bebekleriyle geçireceği vakit artırılarak, anne-bebek bağının güçlendirilmesi ve kadın sağlığının korunması hedefleniyor.
İŞÇİ MEMUR ARASINDAKİ FARK KALKIYOR
Düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri de statü farkından kaynaklanan eşitsizliğin giderilmesi oldu.
Mevcut Durum: Eşi doğum yapan memur babalar 10 gün izin kullanabilirken, özel sektörde çalışan işçi babalar sadece 5 gün izin yapabiliyordu.
Yeni Düzenleme: İşçi babaların izin süresi de 10 güne çıkarılarak memurlarla eşitlenecek.
Ayrıca işçi annelerin kullandığı süt izni süreleri de memur annelerin sahip olduğu haklar seviyesine getirilecek.
KADIN İSTİHDAMI KORUNACAK
Hükümet, izin sürelerini artırırken kadınların iş gücü piyasasındaki yerini sarsmamak için hassas bir denge gözetiyor. İzinlerin çok uzun olmasının işverenlerin kadın personel istihdamından kaçınmasına neden olabileceği endişesiyle, "hem aileyi destekleyen hem de kadını iş hayatında tutan" optimum bir süre belirlendi. Amaç, kadının kariyer ve annelik arasında seçim yapmak zorunda kalmaması.
KREŞ DESTEĞİ VE EV HANIMLARINA EMEKLİLİK
Yalnız yaşayan nüfus oranının %20’ye ulaşması, sosyal politikaların yeniden gözden geçirilmesine neden oldu. Taslakta sadece izinler değil, yan haklar da masada:
Çalışan anneler için kreşlerin yaygınlaştırılması ve bakım desteğinin artırılması planlanıyor.
Ev hanımlarına yönelik emeklilik imkanları ve vergi istisnası gibi teşvikler de değerlendirilen başlıklar arasında.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA MECLİSE GELECEK
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; tamamlanan taslak çalışma, önümüzdeki hafta AK Parti Meclis Grubu'nda son kez ele alınacak. Metindeki son pürüzlerin giderilmesinin ardından düzenlemenin yasalaşma süreci başlayacak.