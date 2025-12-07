İzinler uzuyor, işçi-memur arasındaki fark kalkıyor: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren taslak tamam

KADIN İSTİHDAMI KORUNACAK





Hükümet, izin sürelerini artırırken kadınların iş gücü piyasasındaki yerini sarsmamak için hassas bir denge gözetiyor. İzinlerin çok uzun olmasının işverenlerin kadın personel istihdamından kaçınmasına neden olabileceği endişesiyle, "hem aileyi destekleyen hem de kadını iş hayatında tutan" optimum bir süre belirlendi. Amaç, kadının kariyer ve annelik arasında seçim yapmak zorunda kalmaması.