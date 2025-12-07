Saraçhane ekibi MYK’da

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'ndan sonra yeniden şekillenen Parti Meclisi (PM) ilk toplantısını yaptı. Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplanan 80 kişilik PM'de 18 kişilik Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi. CHP'de, Kasım 2023'te gölge kabine ile bütünleşik kurulan MYK'dan gölge bakanlar kurultayda alınan kararla çıkarılmıştı. Böylece 22 kişinden oluşan CHP MYK'sının üye sayısı da azaldı.

CHP'nin yeni MYK'sında, eski MYK'dan gölge kabine üyelerinin de yer aldığı 12 isim kendine yer bulamadı. Bir önceki dönem MYK'da bulunan 11 isim yerini korudu, 7 yeni isim MYK'da görev aldı. Yeni MYK'daki 18 isimden 13'ü milletvekilleri arasından belirlenirken, 5'i ise Meclis dışından seçildi.

PARTİ SÖZCÜSÜ DEĞİŞTİ

Parti Sözcüsü Deniz Yücel liste dışı kalırken, CHP'nin yeni parti sözcüsü Özel'e yakınlığıyla tanınan Manisa doğumlu İstanbul Milletvekili Zeynel Emre oldu. CHP'de Seçim ve Hukuk İşleri Başkanlığı da bölündü. Seçim İşleri Başkanı Gül Çiftçi yerinde kalırken, Hukuk İşleri Başkanlığı’na Gökçe Gökçen getirildi.

İMAMOĞLU GÖLGESİ

Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı eski Gelecek Partili Serkan Özcan Siyasi Partilerle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Yurt Dışı Örgütlenmeler Başkanlığı’na da İmamoğlu'na yakınlığıyla tanınan Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu getirildi. Eski DEVA Partili Evrim Rızvanoğlu Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini aldı. İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu İnsan Hakları Başkanlığı’na getirilerek, Özel döneminde ilk kez MYK'da kendine yer buldu. Ekonomi yönetimi iktisatçı Güldem Atabay'a teslim edildi.

Yolsuzluk ve casusluk soruşturmasından tutuklu yargılanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler, MYK'daki varlığını korudu. Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek koltuklarını korudu. Özel ile güçlü bağları olan Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da yerinde kaldı.

TAN VE BAĞCIOĞLU MYK'DA

Dış Politika ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı eski ABD Büyükelçisi ve İstanbul Milletvekili Namık Tan'da kaldı. Tan, Mavi Vatan ve Somali'deki Türk görev gücünü hedef alan sözleriyle çokça tartışılmıştı. Emekli Amiral Yankı Bağcıoğlu da Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

olarak görevinde kaldı.

DERİN CHP GERİ DÖNDÜ

Kılıçdaroğlu döneminin önemli isimlerinden Bihlun Tamaylıgil İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK'lar'dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Tamaylıgil, CHP içinde Balkan Cuntası olarak isimlendirilen Balkan göçmenlerinden oluşan ve kökleri 1930'lara giden eski bir yapılanmanın temsilcilerinden.

ESKİ MYK'DAN 12 İSİM YOK

Önceki MYK’de yer alan 12 isme yeni MYK’da yer verilmedi. İşte o isimler: Suat Özçağdaş, Yalçın Karatepe, Pınar Uzun Okakın, Gülşah Deniz Atalar, Sevgi Kılıç, Deniz Yücel, Gamze Taşcıer, Aylin Nazlıaka, Murat Bakan, Erhan Adem, Necati Yağcı, Zeliha Aksaz Şahbaz.

Rüşvette adları geçiyor

CHP'nin yeni MYK'sında yer alan bazı isimlerin son dönemde farklı adli süreçlerde öne çıkması dikkat çekti. Kasım 2023'te Özel'in genel başkan seçildiği 38'inci Olağan Kurultay'da yine CHP'li isimlerce "delegelere rüşvet" verildiği iddiasıyla açılan davada Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Özgür Karabat'ın adı geçiyor.

Selin Sayek Böke, Suat Özçağdaş, Gül Çiftci, Deniz Yavuzyılmaz, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Gökhan Zeybek gibi birçok ismin adı, 38'inci Olağan Kurultay'ın iptali talebiyle açılan davada mahkemeye sunulan fer’i müdahillik dilekçelerinde yer almıştı.







