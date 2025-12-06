Yeni Şafak
Avukatları duyurdu: Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Avukatları duyurdu: Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Muhittin Böcek'in hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Muhittin Böcek'in hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı. Böcek'in avukatları yaptığı açıklamada "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaşamını tehdit eden ciddi sağlık sorunları nedeniyle bu gece acil olarak hastaneye kaldırılmıştır" dedi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

MUHİTTİN BÖCEK HASTANEYE KALDIRILDI

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı.
Böcek'in avukatları yaptığı açıklamada, "
63 yaşında, çok sayıda kronik hastalığı bulunan ve günde 22 farklı ilaç kullanmak zorunda olan Antalya Büyükşehir Belediye başkanı Muhittin Böcek, yaşamını tehdit eden ciddi sağlık sorunları nedeniyle bu gece acil olarak hastaneye kaldırılmıştır"
dedi.


