Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek belediye araçlarını rüşvet toplamakta kullandı

21:2426/09/2025, Cuma
G: 26/09/2025, Cuma
Gökhan Böcek'in rüşvet skandalını şoförü ve belediye personeli itiraf etti.
Antalya'da 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in, 4 yıl boyunca belediye iştiraki ALDAŞ’a ait lüks araçları rüşvet toplama aracı olarak kullandığı ortaya çıktı. Araçların bakım, akaryakıt ve personel giderleri de ALDAŞ tarafından karşılandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde yeni bir rüşvet skandalı daha ortaya çıktı.

Antalya'da 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in, 4 yıl boyunca belediye iştiraki ALDAŞ’a ait araçları rüşvet toplamak amacıyla kullandığı öğrenildi.

Rüşveti personel itiraf etti

Araçların tüm bakım, akaryakıt ve diğer giderleri ALDAŞ tarafından karşılanırken, araç şoförü ve yardımcı personel de belediyenin işçileri arasından sağlandı.

Söz konusu skandal ise şoförün ve belediye personelinin itiraflarıyla gün yüzüne çıktı.

Araçların maliyeti

Rüşvet toplamak için kullanılan araçların yıllar itibariyle maliyeti ise dikkat çekti.

Buna göre;

-2022 yılında kullanılan bir araç için yıllık yaklaşık 350 bin TL,

-2023-2024 yıllarında başka bir araç için yıllık yaklaşık 900 bin TL,

-2024-2025 yıllarında ise daha lüks bir araç için yıllık yaklaşık 1 milyon 900 bin TL harcandığı kaydedildi.

Gökhan Böcek'in ALDAŞ ile bağlantısı

Gökhan Böcek’in ALDAŞ ile doğrudan bir ilişkisi bulunuyor. Belediye iştiraki ALDAŞ, Böcek’in yakın çevresine çeşitli imkanlar sağladığı kurum olarak öne çıkıyor. Personel ve araç kullanımında yapılan düzenlemelerle, giderler tamamen ALDAŞ tarafından karşılanıyor.



#Muhittin Böcek
#Gökhan Böcek
#Rüşvet
