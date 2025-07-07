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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı

20:297/07/2025, پیر
G: 7/07/2025, پیر
AA
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı, "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hakkında 'rüşvet alma' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Temmuz 2025 tarih ve 2025/482 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."



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