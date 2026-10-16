Otelin merdivenlerinden düşen Polonyalı turist öldü: Eşi tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde konakladığı otelin merdiveninden düşen Polonyalı Pierks Tederetroehre Böhme (60) hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti. Olaya ilişkin gözaltına alınan birlikte konakladığı eşi Barbara Böhme (54), 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.
Payallar Mahallesi'ndeki otelde konaklayan Barbara Böhme, 11 Ekim'de alkollü olduğu iddia edilen ve odaya çıkmak istemeyen eşi Pierks Tederetroehre Böhme'yi itekleyip, odaya götürmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Pierks Tederetroehre Böhme, merdivenlerden yuvarlanıp başını duvara çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan ağır yaralı Böhme tedaviye alındı. Pierks Tederetroehre Böhme, 4 günlük yaşam mücadelesini dün kaybetti.
Olayın ardından jandarma ekipleri, Barbara Böhme'yi dün gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Barbara Böhme, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.