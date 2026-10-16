Selden etkilenen 3 ile 40 milyon lira kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya, Kocaeli ve Sakarya'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Göktaş, vatandaşların ilk etapta temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, üç ile toplam 40 milyon TL tutarında kaynak aktardıklarını belirtti.

Psikososyal Destek Ekipleri ile sahada, vatandaşların yanında olduklarına dikkati çeken Göktaş, "İlerimizde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla hane ziyaretlerimizi gerçekleştiriyor ve ihtiyaçları tespit ediyoruz. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi.

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