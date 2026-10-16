Maslak'ta lüks sitenin otoparkı suya gömüldü: Milyonluk araçlar hurdaya ayrıldı

‘HİÇBİR KURUMDAN DESTEK GELMEDİ’

Otoparkı su basan sitede biriken suyun tahliyesi için site yönetimi ve görevliler çalışma başlattı. Çalışmaların dünden beri sürdüğünü belirten bir site sakini, ilgili kurumlardan yardım alamadıklarını söyledi. Yaşananlara tepki gösteren site sakini, “Dünden beri site yönetimi ve görevliler kendi çabalarıyla suyu tahliye etmeye çalışıyor. Hiçbir kurumdan destek gelmedi. Bizi kendi halimize terk ettiler” ifadelerini kullandı.

SAĞANAK İSTANBUL'U VURDU

İstanbul genelinde etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda noktada su baskınları yaşandı.

Ev ve iş yerlerini su basarken bazı yollar, alt geçitler ve tüneller göle döndü. Su birikintileri nedeniyle araçlar yollarda mahsur kaldı. Maslak'taki lüks sitenin otoparkında da biriken su, araçlarda ağır hasara yol açtı.

Sitede tahliye çalışmaları devam ederken, yaşanan zararın boyutu dikkat çekti.