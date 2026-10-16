Manavgat’ta hortum seraları yerle bir etti: 15 dönüm tarım arazisi zarar gördü

"Zarar gören seraların tarım sigortasının olmaması üzücü"

Hortum nedeniyle üreticilerin büyük mağduriyet yaşadığını belirten Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, "Hortumdan etkilenen üreticilerimizi ziyaret ederek arazilerde incelemelerde bulunduk. Üreticilerimizin yaşadığı mağduriyeti yerinde gördük. Bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Hortum nedeniyle 3 dönümlük biber serasının tamamında hasar meydana gelen üreticimiz Ahmet Kocabaş başta olmak üzere, zarar gören tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Zarar gören seraların tarım sigortasının olmaması üzücü bir durum. Manavgat Ziraat Odası olarak üreticilerimizin yanındayız" dedi.