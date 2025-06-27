Rüşvet ağında son perde: Lüks yatlar, at çiftlikleri ve restoranlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Avukat Orçun Muhittin Yolmaz , İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ek ifadesinde, firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile İBB eski İletişim Başkanı Murat Ongun arasındaki ilişkiye dair dikkat çeken iddialarda bulundu.

İBB’ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının ilk dalgasında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan Avukat Orçun Muhittin Yolmaz, Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun ilişkisiyle ilgili çarpıcı detaylar verdi. Daha önce bu ikiliyle ilişkisi sebebiyle soru yöneltilmediğini anlatan Yolmaz, bu sebeple yeni bir ifade vermek istediğini belirterek, “Süreç içerisinde hatırladıklarım, yaşadıklarım ve cezaevinde televizyondan öğrendiğim bazı detayları birlikte değerlendirdiğimde önemli bilgileri içerdiğini düşündüm” dedi.

BEN ONGUN’UN ADAMIYIM

İfadesinde Emrah Bağdatlı ile 2019-2020 yıllarında Galatasaray maçlarında tribün ve yemek organizasyonları aracılığıyla tanıştığını belirten Yolmaz, Bağdatlı’nın sosyal çevresi geniş, lüks yaşam tarzı olan bir kişi olduğunu aktardı. Bağdatlı’nın İstanbul’un çeşitli bölgelerinde lüks araçlarla dolaştığını, pahalı saat koleksiyonları olduğunu, sık sık yurtdışına seyahat ettiğini ve yüksek meblağlarla kumar oynadığını söyledi. Emrah Bağdatlı’nın Murat Ongun ile çok yakın ilişkisi olduğunu belirten şüpheli, “Murat Ongun’dan ‘ağabeyim’ diye bahsederdi, telefonunda ‘M’ harfiyle kayıtlıydı. Ailecek beraber tatillere giderlerdi. Komşuydular ve neredeyse her gün buluşurlardı. Bağdatlı sık sık kendisini Murat Ongun’un adamı olarak tanıtırdı. ‘Ben Murat Ongun’un adamıyım, ona bağlı çalışıyorum, sosyal medya mecraları ile basın ve internet işlerini ben yönetiyorum derdi” şeklinde konuştu. SOHO adlı özel kulübün kurucu üyelerinden olan Bağdatlı’nın Murat Ongun ile burada sık sık buluşarak masaj hizmeti aldığını öne sürdü.

TALİMATI ONGUN VERDİ

Bağdatlı’nın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in seçildiği kurultay sürecinde de Murat Ongun’la birlikte Ankara’da bulunduğunu belirten tanık, Ongun’un talimatlarına sıkı şekilde bağlı olduğunu iddia etti. “Ben onun hem kardeşi hem kasasıyım. Parasını ve ailesini bile bana emanet eder” dediğini aktardı. Şüpheli, Emrah Bağdatlı’nın operasyonlardan kısa süre önce yurtdışına çıkma hazırlığında olduğunu ve bu seyahatlerin Murat Ongun’un talimatıyla gerçekleştiğini ileri sürdü. “Ağabeyim görev verdi, gidip geleceğim demişti” diyen Bağdatlı’nın, operasyonlardan 15-20 gün önce Amerika’ya gideceğini söylediğini fakat Yunanistan’a gittiğini öğrendiklerini belirtti. Bu seyahatin operasyon bilgisiyle ilişkili olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

PEK ÇOK ORTAKLIKLARI VAR

Emrah Bağdatlı’nın yarış atlarına, yatlara ve restoranlara ciddi yatırım yaptığını ifade eden Yolmaz, bu faaliyetlerde Murat Ongun ile ortak olduklarını düşündüğünü söyledi. Yolmaz, Taksim’de SOHO kulübü, Zorlu Center’da bir daire, Bodrum ve İstanbul’da iki yat, pide-lahmacun konseptli restoran zinciri gibi varlıkların bu ilişkide önemli yer tuttuğunu aktardı.

Bağdatlı’nın ayrıca Zorlu AVM’deki Raffles Hotel içinde Hüseyin Köksal’a ait olduğu iddia edilen özel bir daireyi sıkça kullandığını, burada Murat Ongun ve Hüseyin Köksal ile buluştuklarını aktardı.

ONGUN’UN TALİMATIYLA YÖNETİLİYORDU

Tanık, Bağdatlı’nın birçok sosyal medya hesabını Murat Ongun’un talimatıyla yönettiğini ve kendisine övünerek bu bilgileri paylaştığını belirtti. Ayrıca, Hüseyin Köksal’a ait reklam firmalarının İBB iştiraklerinden ihale aldığına dair bilgileri cezaevinde basından öğrendiğini aktardı. Söz konusu soruşturmada adının geçme sebebini de açıklayan tanık, sahibi olduğu Medya Kent firmasının yalnızca bir kez, Kasım 2024’te Creative adlı firmaya karşı Kültür A.Ş. ihalesine teklif verdiğini belirtti. “Emrah Bağdatlı’nın bu ihaleyle ya da teklifimle bir ilgisi olmadı” dedi. Soruşturma kapsamında adı geçen Creative firmasının Merthan Açıl’a ait olduğunu da sonradan öğrendiğini söyledi.

ACUN İLE İRTİBAT

Tanık, Emrah Bağdatlı’nın Acun Ilıcalı ile yakın ilişkisini sık sık anlattığını, Hull City locasında misafir olduğunu, Survivor Adası’na özel uçakla gittiğini söylediğini belirtti. Bağdatlı’nın Ilıcalı’nın uçaklarını kiralayan biriyle de ortak iş planları olduğunu anlattı. Tanık, Emrah Bağdatlı’nın yakın arkadaşları olarak Merthan Açıl ve Ömür Yılmaz’ın isimlerini verdi. Açıl ile yalnızca birkaç kez hukuki konuda telefon görüşmesi yaptığını, yüz yüze tanışmadığını, Yılmaz’ı ise komşuluğu vesilesiyle tanıdığını ifade etti. İfadesini “Emrah Bağdatlı ile olan arkadaşlığım sıradan bir tribün arkadaşlığıdır. Bu ilişki nedeniyle bu soruşturmada adım geçmektedir. Kendisiyle herhangi bir suç ilişkisine girmedim. Bildiklerimi açık yüreklilikle anlattım” sözleriyle sonlandırdı.



