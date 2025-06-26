İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.





Soruşturmada etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren şüpheli İBB Harita Mühendisi Yakup Öner, aylık gelirinin 275 bin lira olduğunu beyan etti. Öner, Beylikdüzü Belediyesi'nde 2012'de sözleşmeli mühendis olarak işe başladığını, 2014'teki seçimlerde belediyeyi CHP kazanınca kendisinin ayrılma kararı aldığını, bu tarihlerde İmamoğlu'nu henüz tanımadığını söyledi. İmamoğlu'nun göreve geldiğinde kendisiyle çalışmak istediğini iletmesi üzerine yalnızca danışman olarak devam edebileceğini söylediğini anlatan Öner, İmamoğlu'nun bu teklifi kabul ettiğini, kendi uzmanlık alanında belediyede görevine devam ettiğini aktardı.









"MAAŞIMA EK OLARAK 2024'E KADAR YILLIK 100 BİN DOLAR GAYRİ RESMİ BİR MAAŞ DAHA ALDIM"





Öner, kurum içinde aktif çalışmaması nedeniyle 2014-2019 arasında Beylikdüzü Belediyesinde çalışan çoğu kişiyi ya hiç tanımadığını ya da sadece "merhaba" diyecek kadar tanıdığını, bu kişilere Murat Ongun ve Fatih Keleş gibi isimlerin de dahil olduğunu söyledi.





İmamoğlu'yla 3-4 ayda bir kez bir araya gelebildiklerini kaydeden Öner, bu şekilde Beylikdüzü Belediyesi'nde 2019'a kadar çalışmaya devam ettiğini, 2019'dan sonra İBB'ye geçtiğini anlattı.





Öner, 2014'ten beri İmamoğlu'na bağlı yapılarla iyi ilişkileri olmadığını, bu durumun hala devam ettiğini söyledi.





İmamoğlu'yla çalışmaya başladığı dönemden itibaren yaptığı hiçbir işte kendisine doğrudan menfaat temin etmediğini savunan Öner, "2020 yılında Ekrem İmamoğlu'yla yapmış olduğum şifahi anlaşmayla aldığım resmi maaşıma ek olarak 2024 yılına kadar yıllık 100 bin dolar gayri resmi bir maaş daha aldım. Bu maaşı aracısız, doğrudan kendisinden aldım. Bana verilen bu ek maaşın kaynağı ile ilgili bir bilgi yoktur. Kendisine bu paranın kaynağını sormadım." beyanında bulundu.





VANİKÖY'DEKİ VİLLAYA GÜÇLENDİRME RUHSATI KARŞILIĞINDA KREŞ YAPTIRILMASI İSTENDİĞİ İDDİASI





Boğaziçi İmar yetkililerinin kendilerine 2023'te, o dönem Adnan Oktar'ın kullanımında olan Vaniköy'deki bir villanın Rus iş adamı tarafından satın alınarak burada tadilat yapılması talebinde bulunduklarını ilettiğini anlatan Öner, Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden bu görüşmeleri yürütmesini istediğini söyledi.





Öner, bu talebi ilk olarak reddettiklerini belirterek, bunun üzerinden yaklaşık 1-2 ay sonra Cüneyt Y. isimli bir kişinin kendisini arayarak görüşmek istediğini ilettiğini ve buluştuklarını anlattı.





Yaptıkları görüşmede, buluşmalarının amacının Vaniköy'deki villa olduğunu anladığını aktaran Öner, şunları kaydetti:





"Kendisine bu konuyu öncesinden reddettiğimizi söyledim. Bunun üzerine kendisi bana Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü söyledi. Ben de bu beyanı teyit ederek, kendisiyle görüşmelere başladım. Kendisi yapının iskanlı olduğunu, iskanlı yapıya güçlendirme ruhsatı almak istediğini, bu görüşmeleri de mülk sahipleri adına kendisinin yürüteceğini söyledi. Güçlendirme ruhsatı için İmamoğlu ile yaptığım görüşmede, kendilerinden büyük bir kreş (yaklaşık maliyeti o dönem itibariyle 700-800 bin dolar) yaptırılmasını istemem söylendi. Ben kendilerine bu talebi ilettiğimde bana bunun çok olduğunu, güçlendirme ruhsatının süreç açısından uzun zaman aldığını belirterek, güçlendirme talebinden vazgeçtiklerini, basit onarım talebiyle yürümek istediklerini belirttiler."

Söz konusu talebi İmamoğlu'na ilettiğini belirten Öner, bunun üzerine o dönemin maliyetiyle 500-600 bin dolar olan küçük kreş yaptırılmasının istendiğini Cüneyt Y'ye ilettiğini, daha sonra da basit onarım ruhsatının verildiğini kaydetti.





Öner, bu görüşmelerin kendisi açısından burada sona erdiğini, kreş yaptırılıp yaptırılmadığı veya nakit menfaat temin edilip edilmediğine yönelik bilgisinin olmadığını söyledi.





2023 seçimleri öncesinde Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi'nde kurban kesim alanı üzerinde, yol yapım gerekçesiyle milyonlarca metre küp izinsiz hafriyat dökümü yapıldığını öğrendiğini kaydeden Öner, konuyu "usulsüz döküm yapıldığı" şeklinde Fatih Keleş'e ilettiğini anlattı.









İBB MECLİSİNDEKİ USULSÜZLÜK İDDİALARI





Yakup Öner, ifadesinde şunları anlattı:





"2019 yılından sonra İBB'de meclis aritmetiği muhalefetin güçlü olduğu yapı olduğu için satış yetkisi, kiralama, tahsis yetkisi yapılamadığından bu konudaki usulsüzlük şu şekilde yapıldı. Boş olan araziler üzerinde anlaştıkları şahıslara, sonrasında ecrimisil tahakkuk ettirmek suretiyle kullandırmak amacıyla anlaştıkları kişilere söz konusu arsaları işgal ettirdiler. Kimine birkaç sandalye atmak suretiyle göstermelik işgal yaptırdılar. Kimine büyük kapsamlı imalatlar yaptırmak suretiyle işgal gerçekleştirip sonrasında rayiç kira bedellerinin beşte biri ya da onda biri gibi rakamlara ecrimisil rakamı tahakkuk ettirerek, özellikle sahil bandındaki kıymetli arsaları bu şekilde hukuka aykırı bir yöntemle işgal ettirdiler."





Bu konuya ilişkin ciddi şikayetler ve duyumlar alınca, son birkaç yıl içerisinde yapılan ecrimisil tespit işlemlerini sorduğunda yaklaşık binin üzerinde dosya olduğu bilgisini haricen edindiğini anlatan Öner, "Bu sebeple yapılan bu işlemin kamuyu ne şekilde zarara uğrattığı ancak ecrimisil dosyaları üzerinde yapılacak bilirkişi incelemesiyle tam olarak ortaya çıkacaktır. Genel olarak kasıtlı ve bilinçli bir usulsüzlük yapıldığı konusunda bu şekilde bilgi sahibiyim. Bu olaylar dönemin daire başkanı Ali Ayçiçek (şüpheli-İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı) tarafından yürütülmüştür. Ben bu usulsüzlükleri öğrendikten sonra İmamoğlu'na bu konuda bilgi verdim. Kendisi bana 'Oradaki sorunları halledeceğiz.' minvalinde bir cevap vermiştir." ifadelerini kullandı.







