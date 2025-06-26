Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye sert eleştiri: Bizans'ta oyun CHP'de kavga bitmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi dönüşü gazetecilerden gelen “Türkiye, dünya siyasetinde önemli roller üstleniyor. Dünya barışı için her zaman elini taşın altına koyuyor. Bunu Rusya-Ukrayna Savaşında gördük. Bunu İran-İsrail arasında yaşanan çalışmalarda gördük. Türkiye bunlarla uğraşırken bir yandan da iç cepheyi güçlendirmeye çalışıyor. Ancak ana muhalefete baktığımızda, ana muhalefet cephesinde enteresan bir karışıklık ve bu meselelerle alakalı çok uluslu görüşler var. Ben sizin bu konudaki değerlendirmenizi rica ediyorum.” sorusunu yanıtladı.





Koskoca partiyi bir avuç ikbal avcısının ihtiraslarına esir etmiş durumdalar





Erdoğan, CHP'nin Türkiye’nin temel meselelerine dair hiçbir öneri getiremediğini, sadece iç çekişmelerle gündeme geldiğini vurguladı. “CHP maalesef bugün mefluç olmuş halde” diyen Erdoğan, “Koskoca partiyi bir avuç ikbal avcısının ihtiraslarına esir etmiş durumdalar” ifadelerini kullandı.





Erdoğan, partideki liderlik krizlerine ve geri dönüş hamlelerine de üstü kapalı göndermede bulunarak, “Şimdi bakıyorsunuz birileri ‘4 yıldan sonra ben tekrar geri dönüyorum’ diyor, diğerleri ‘acaba kimler gelir’ diye tartışıyor” sözleriyle Muharrem İnce’nin CHP’ye dönüşüne dikkat çekti.





Bizans’ta oyun, CHP’de kavga bitmez





CHP'nin yönetim anlayışını da eleştiren Erdoğan, “Siyaseti sadece kendi sığ havuzlarından ibaret sanıyorlar. Okyanustan habersiz lafla peynir gemisi yürütmeye çalışıyorlar” dedi. Erdoğan, CHP'nin yönettiği belediyelerin iflas bayrağını çektiğini, usulsüzlük ve rüşvet iddialarının ayyuka çıktığını da söyledi.





İstanbul’da yürütülen soruşturmalara da değinen Cumhurbaşkanı, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ortaya koyduğu belgeler ortada. Ne yazık ki sadece İstanbul değil, başka iller de felaket durumda” ifadelerini kullandı.





Açıklamasını çarpıcı bir benzetmeyle bitiren Erdoğan, “13 yıl boyunca önünde düğme ilikledikleri bir şahsa yaptıkları karşısında ürkmemek, hicap duymamak mümkün değil. Bizans’ta oyun, CHP’de kavga bitmez” dedi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP maalesef bugün mefluç olmuş halde. Şimdi bakıyorsunuz işte birileri “4 yıldan sonra ben tekrar geri dönüyorum” diyor. Bir diğerleri “Acaba kimler gelir?” diyor. Türkiye'nin temel meseleleriyle ilgili söyleyecek sözü kalmamış, koskoca partiyi bir avuç “ikbal avcısının” ihtiraslarına esir etmiş durumdalar. Çevremizde onca hadise yaşanırken CHP'den “biz de böyle düşünüyoruz” tarzı bir yaklaşım gördünüz mü? Bir öneri getiremiyorlar, çünkü herhangi bir fikirleri yok. Siyaseti sadece kendi sığ havuzlarından ibaret sanıyorlar. Okyanustan habersiz lafla peynir gemisi yüzdürmeye çalışıyorlar. Kavga etmekten hizmet etmeye fırsat bulamıyorlar. Yönettikleri belediyeler, hepsi iflas bayrağını çekmiş durumda. Durumlar hiç iyi değil. Yolsuzluk, usulsüzlük, haraç ve rüşvet almış başını gidiyor. İşte son zamanlarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ortaya koyduğu deliller, belgeler hepsi ortada. Sadece İstanbul değil, başka iller de ne yazık ki durum felaket. 13 yıl boyunca önünde düğme ilikledikleri bir şahsa yaptıkları karşısında ürkmemek, hicap duymamak mümkün değil. Değerli arkadaşlar, ne demişler? Bizans'ta oyun, CHP'de kavga bitmez."







