Bakan Bolat 'Ticarette Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde: İran'dan doğal gaz bağlantımızda kesinti olmadı

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, İstanbul’da düzenlenen “Türkiye Yüzyılında İhracat Zirvesi”ne katıldı. Fişekhane Kongre Merkezi’nde sabah saat 09.30’da başlayan etkinlikte Bakan Bolat, açılış konuşmasını gerçekleştirdi.





Bolat, açıklamalarına şu şekilde devam etti;

'Petrol fiyatlarındaki düşüşü o absorbe etti'

Türkiye açısından enerji ithalatı bizim en önemli ithalat kalemimiz. 2022’de Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdiğinde o yıl 97 milyar dolar doğal gaz, petrol faturamız vardı. Bu rakam biz geçen sene 65 milyar dolara kadar düşürmüştük.





Sadece aralık ile nisan arasında doğal gaz fiyatlarında kuzey yarımkürede aşırı soğuklar nedeniyle tüketim arttığı için yüzde 25 artış oldu. Petrol fiyatlarındaki düşüşü o absorbe etti. Bizim açımızdan bu yıl ilk 5 ayda yaklaşık petrol ve y ağlardan 3 milyar dolar tasarrufumuz olmuştu.









'Ateşkes bölgemiz için olumlu olacak'

Enerji fiyatları arttığı zaman genel anlamda enflasyon artar. İran’dan önemli bir turizm alıcısıyız. İran’dan başta doğal gaz olmak üzere 4 milyar 550 milyon dolar civarında ithalatımız söz konusuydu. Doğal gaz bağlantımızda kesinti olmadı.





Ticaret doğal olarak olumsuz etkilenebiliyor. Allah’a şükür ki ateşkes 12 gün içinde sağlanabildi. Ümit ediyoruz ki bizim için, bölgemiz için, İran için bundan sonrası tekrar derlenip toparlanma olur. Ateşkes kalıcı olduğu taktirde olumsuz etkiler inşallah minimum düzeyde kalacaktır.





Ekonomimize bir dolar kazandırmak için çabalıyoruz. Cari açık az olursa ülkenin dövize ihtiyacı olmaz.









Türkiye-AB ilişkileri

Türkiye AB ilişkileri dalgalı bir ilişki. Türkiye, AB'yi ne kadar önemsiyorsa AB de önemsemek zorunda. AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı olduğunda yakınlaşma başlıyor. AB ile 220 milyar dolar ticaretimiz var, bu çok dengeli.





AB ve Türkiye dengeli mekanizmayı bozmak istemiyor. AB ile yüksek düzeyli ekonomi ve para diyaloğu başladı ve hızlanıyor. AB ile yüzde 5 ticaretimiz artacak. Hedefimiz Gümrük Birliği'ni güncellemek.





AB ile vize konusunda mesafe almaya çalışıyoruz.









Suriye ile ticaretin bölgesel kazanımları

Suriye'deki 8 Aralık devriminden memnunuz. Yeni Suriye Hükümeti'ne teknik danışmanlık yapacağız. Yakında onlar gelip eğitim alacaklar, kurmaylar gidip eğitim verecekler. Ticareti daha fazla hızlandıracağız. Suriye'de istikrarın devam etmesini onlar kadar istiyoruz. Çok yakında anlaşmalar imzalanacak. Suriye ile olan 8 gümrük kapımızı revize ediyoruz.









Ticaret Bakanlığı'nın fahiş fiyatla mücadelesi

Dünyadaki krizler enflasyonda yükselmeye sebep oldu. Fahiş fiyatlarla ilgili çok büyük mesafeler aldık. Bugün sebzede, süt ürünlerinde, kırmızı ette yani birçok temel gıdalarda fiyat artışları normal. Kontrollü süreç devam ediyor. Bugün istihdam konusunda iyi yoldayız. Bizim Ticaret Bakanlığı olarak çok çaba sarf ediyoruz. 2024'de gelen enflasyondan sonra 12 ayda 40 puan düşüş oldu. Zirai don sebebiyle üretim yarı yarıya indi. Zirai don sonrası yaz meyvelerinde büyük kayıp yaşandı.





İlanlarla ilgili önemli düzenlemeler getirdik. Emlakta da aynı şekilde fahiş fiyatları engelleyen adımlarımız, yeni düzenlemelerimiz oldu. Denetimleri artırdık. Enflasyon yaz döneminde daha da aşağıya gelecek. Enflasyon azaldıkça hayat pahalılığı da azalıyor.



