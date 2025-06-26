İstanbul'da dev zirve: Bakan Bolat'ın özel oturumuyla 'Ticarette Türkiye Yüzyılı Zirvesi' bugün gerçekleşti

Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle Albayrak Medya tarafından düzenlenen Ticarette Türkiye Yüzyılı Zirvesi, geniş katılımla gerçekleşti. Etkinlikte, güncel ticaret trendlerini, Türkiye’nin ihracat vizyonunu ve özel sektörün dönüşümü masaya yatırılırken Bakan Ömer Bolat ise özel oturumda kamuoyunun merak ettiği soruları yanıtladı.









Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü açılış konuşmasını gerçekleştirdi:





"Albayrak Medya tam 30 yıl önce Yeni Şafak gazetesi ile medya sektörüne adım attı. Bir derdimiz bir davamız vardı. Tam 30 yıl boyunca yılmadan usanmadan bu ülkenin yarınlarına ışık tutmaya çalıştık. 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a 17-25 Aralık'tan ekonomik krizlere kadar bu ülke çok ciddi badireler atlattı. İşte bu kırılma noktalarında Yeni Şafak olarak her zaman cesaretli durduk, korkmadık ve her zaman hakkın hakikatin yanında yer aldık."





Etkinliğe Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de konuşmalarıyla katkı sağladı.









Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın:





"Bu anlamlı zirve üretimden ihracata yerli ve milli kalkınmadan sürdürülebilir büyümeye uzanan vizyonumuzu daha da güçlendirmek adına önemli ve çok kıymetli bir adımdır. Küresel ticaretin dengeleri yeniden kuruluyor. Savaşlar, enerji krizleri, dijital dönüşüm gibi başlıklar artık sadece gündem değil doğrudan strateji belirleyen gerçekliklerdir. Böyle bir dönemde iş dünyası olarak sadece üretmekle değil bu yeni çağın kavramlarını doğru okuyarak kendimizi yeniden konumlandırmakla da şüphesiz ki sorumluyuz."









Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe:





"TİM olarak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başlarken önümüze iddialı bir hedef koyduk. Biz Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına taşımak istiyoruz. Elbette hedef ortaya koymak önemli, ama bu hedefe giden yolun taşlarını da büyük bir titizlikle döşemek gerekiyor. Yani yüksek teknolojinin, tasarımın, AR-GE'nin tüm imkanlarından maksimum düzeyde yararlanmak durumundayız. Biz bu olaya bu bilinçle bakıyoruz. Bu bilinçle hareketle ihracatçılarımızı geleceğe hazırlayan stratejiler üretiyoruz."









Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın açıklamalarında satır başlıkları;





"Türkiye açısından enerji ithalatı bizim en önemli ithalat kalemimiz. 2022’de Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdiğinde o yıl 97 milyar dolar doğal gaz, petrol faturamız vardı. Bu rakam biz geçen sene 65 milyar dolara kadar düşürmüştük.





Sadece aralık ile nisan arasında doğal gaz fiyatlarında kuzey yarımkürede aşırı soğuklar nedeniyle tüketim arttığı için yüzde 25 artış oldu. Petrol fiyatlarındaki düşüşü o absorbe etti. Bizim açımızdan bu yıl ilk 5 ayda yaklaşık petrol ve y ağlardan 3 milyar dolar tasarrufumuz olmuştu.

'Ateşkes bölgemiz için olumlu olacak'





Enerji fiyatları arttığı zaman genel anlamda enflasyon artar. İran’dan önemli bir turizm alıcısıyız. İran’dan başta doğal gaz olmak üzere 4 milyar 550 milyon dolar civarında ithalatımız söz konusuydu. Doğal gaz bağlantımızda kesinti olmadı.





Ticaret doğal olarak olumsuz etkilenebiliyor. Allah’a şükür ki ateşkes 12 gün içinde sağlanabildi. Ümit ediyoruz ki bizim için, bölgemiz için, İran için bundan sonrası tekrar derlenip toparlanma olur. Ateşkes kalıcı olduğu taktirde olumsuz etkiler inşallah minimum düzeyde kalacaktır."













Ticarette Türkiye Yüzyılı Zirvesi bugün İstanbul’da gerçekleşti





Ticaret Bakanlığı’nın himayelerinde, Albayrak Medya ev sahipliğinde düzenlenen “Ticarette Türkiye Yüzyılı Zirvesi”, bugün İstanbul Fişekhane’de geniş katılımla gerçekleşti.









Ticaret vizyonuna yön veren isimler zirvede bir araya geldi





Türkiye’nin ticaret vizyonuna yön veren isimler ve iş dünyasının önde gelen temsilcileri, zirvede bir araya geldi.





Zirvenin açılış konuşmasını Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü yaptı. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin ve ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu da konuşmalarıyla etkinliğe katkı sundu.









Ticaret Bakanı Ömer Bolat özel oturumda soruları yanıtladı





Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, TVNET Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu ve Ekonomi Şefi Semra Karabaş moderatörlüğünde yapılacak oturumda Bakan Bolat, güncel ekonomik gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu ve kamuoyunun merak ettiği soruları yanıtladı.





Zirvenin ikinci panelinde ise “Küresel Ticarette Değişim ve Türkiye için Fırsatlar” konusu masaya yatırıldı. TVNET Ekonomi Şefi Semra Karabaş’ın moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda; Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin ve Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu deneyimlerini paylaştı.





Etkinliğin güncel ticaret trendlerini, Türkiye’nin ihracat vizyonunu ve özel sektörün dönüşümünü ele alan içerikleriyle yoğun ilgi gördü.





Zirveye katkı sunan sponsorlar ise şöyle: Emin Evim, Halkbank, İş Türkcell, Limak, Türk Hava Yolları, Trendyol, Türk Altın, Türk Telekom, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Bellona.











