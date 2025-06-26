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İBB'nin toplu taşımaya zam talebi reddedildi

İBB'nin toplu taşımaya zam talebi reddedildi

12:3626/06/2025, Perşembe
G: 26/06/2025, Perşembe
AA
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İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 21,29'luk zam teklifi UKOME'de reddedildi
İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 21,29'luk zam teklifi UKOME'de reddedildi

Eyüpsultan'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gerçekleştirilen UKOME toplantısında İBB tarafından toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servis ücretlerine yüzde 21,29 oranında zam yapılması istendi. İBB'nin toplu ulaşıma zam teklifi oy birliğiyle reddedildi...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşım araçları, taksi, okul ve personel servis ücretlerine yüzde 21,29 oranında zam yapılmasını talep etti. Bu teklif, UKOME toplantısında yapılan oylama sonucunda reddedildi.


İBB'den toplu taşımaya zam talebi


İBB elektronik tam biletin 27 liradan 32,75 lira olması talep edildi. Marmaray tam parkur ücretinin ise 59,76 liradan 72,49 liraya yükseltilmesi öngörüldü. Taksilerde taksimetre açılış ücretinin 42 liradan 50,94 lira, mesafe ücretinin kilometre başına 28 liradan 33,96 lira, zaman tarifesi ücretinin saatlik 350 liradan 424,51 lira, kısa mesafe ücretinin 135 liradan 163,74 lira olması istendi.


Deniz yolu taşımacılığında Üsküdar-Eminönü seferinin 34,20 liradan 41,48 lira, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin 38,11 liradan 46,22 lira, Bostancı-Adalar seferinin 100,45 liradan 121,84 lira olması talep edildi.


Minibüslerde indi bindi olarak tarif edilen en kısa mesafe ücretinin 4 kilometreye kadar 25 liradan 30,32 liraya, 4-7 kilometre arası 26 liradan 31,54 liraya, 7-11 kilometre arası 27 liradan 32,75 liraya, 11-15 kilometre arası 28 liradan 33,96 liraya, 15-20 kilometre arası 30 liradan 36,39 liraya, öğrenci ücretinin ise 16 liradan 19,41 liraya çıkması istendi.


Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücretinin 2 bin 605 liradan 3 bin 159 liraya, personel servis ücretlerinin ise 1355 liradan 1644 liraya çıkarılması talep edildi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, zammın belirlendiği formülasyonun bilimsel çalışmanın neticesinde ortaya çıktığını söyledi.


UKOME toplantısında ocak ayında formülasyonda zam oranının yüzde 15,3 çıkmasına rağmen içinde bulunulan ekonomik durumlar nedeniyle bir seferlik yüzde 35 zam yapıldığını anlatan Yücel, zam olayının kötü bir alışkanlığa dönüştüğünü kaydetti. Yücel, "
Bizim tavrımız net, toplu ulaşıma zam yapılmasının gündem olmasını görmüyoruz.
Bakanlık olarak şu anda bir zam yapılmasının uygun olmadığını düşünüyoruz.
" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, İBB'nin ulaşım ücretlerine yüzde 21,29 oranındaki zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi. İstanbul'da toplu ulaşıma en son 15 Ocak'ta yüzde 35 zam yapılmıştı.



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