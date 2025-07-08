Muhittin Böcek görevden alındı

Muhittin Böcek.
Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hakkında 'rüşvet alma' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanması üzerine geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."
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